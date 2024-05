Ieri è andata in onda la tanto attesa puntata di Uomini e Donne in cui Mario Cusitore ha ammesso che l’ultima segnalazione trapelata sul suo conto fosse vera. Dopo questo avvenimento, un’ex dama del parterre ha deciso di spendere delle parole per commentare l’accaduto e, nel farlo, è stata decisamente perentoria contro Ida Platano. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto.

Le dure parole di un’ex dama di UeD contro Ida Platano per l’affaire Mario Cusitore

Ida Platano si è beccata l’ennesima delusione a Uomini e Donne, cosa che in tanti avevano predetto, considerando i pregressi di Mario Cusitore. Di questa idea è anche un’ex dama del parterre, ovvero, Veronica Ursida. La donna ha deciso di commentare quanto andato in onda nella puntata di ieri di UeD, e non ha risparmiato delle pesanti critiche contro l’ex tronista.

In particolar modo, parlando nel format Casa Lollo, Veronica ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, Ida se la fosse cercata questa delusione. Su Mario, infatti, sono trapelate segnalazioni dagli inizi del suo percorso, molte delle quali risultate vere e confermate da lui stesso, messo alle strette. La stessa cosa è avvenuta anche con quella trapelata di recente. Proprio per tale ragione, Ida, da donna adulta e con un figlio, avrebbe dovuto intuire che le intenzioni di Cusitore non fossero propriamente le più “pulite” e limpide all’interno della trasmissione.

Ida, Mario, Roberta e Alessandro a Temptation Island? La previsione

Con queste parole, dunque, Veronica Ursida ha voluto addossare parte delle colpe di quanto accaduto alla Platano, che avrebbe dovuto fermare molto prima Mario. Dirgli di fare schifo durante la puntata di ieri, infatti, è apparsa come una reazione decisamente troppo tardiva. Le parole di Veronica hanno fatto storcere un po’ il naso ad alcuni, giornalista compreso, sta di fatto che ha sbottato contro di lei ricordandole che, in passato, anche la dama è uscita dal programma con Armando Incarnato, considerando i suoi pregressi, infatti la storia è durata pochissimo.

Ad ogni modo, al di là di questo, Veronica ha voluto fare anche una previsione su quello che potrebbe accadere a breve. A giugno dovrebbe partire la nuova edizione di Temptation Island. Ebbene, in tanti si chiedono chi saranno i concorrenti. Alcun ipotizzano, o forse sperano, che possano parteciparvi anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Veronica ha ammesso che tutto potrebbe succedere. Inoltre, ha anche detto che sarebbe stupendo vedere i due nella trasmissione insieme anche a Ida Platano e Mario Cusitore, se in questo periodo si riavvicinassero clamorosamente. Al momento sembra fantascienza, ma nulla è detto. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.