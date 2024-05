Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato dell’Isola dei Famosi ed ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti in merito al reality show, e non solo. La donna ha commentato un po’ anche questa profonda delusione mostrata dal pubblico nei riguardi del programma, cosa che è possibile rilevare nell’enorme calo di ascolti che sta subendo il reality. Tra le tante cose trattate, poi, l’opinionista ha tirato in ballo lo spinoso caso inerente Francesco Benigno.

Le parole di Sonia Bruganelli su Francesco Benigno e l’Isola dei Famosi

Nel corso di una recente intervista, Sonia Bruganelli ha sviscerato alcune faccende inerenti l’Isola dei Famosi. La donna ha commentato, ad esempio, un certo malcontento che si sta respirando tra i telespettatori nel corso di questa edizione del programma. Ebbene, secondo l’opinionista, questo risiederebbe nel fatto che in tanti si siano sentiti un po’ traditi dai vertici del programma, specie per quanto riguarda la trattazione del caso Francesco Benigno.

Sonia ci ha tenuto a precisare che il gesto dell’attore sia stato piuttosto estremo, tuttavia, c’è anche da dire che sia sopraggiunto a seguito di un periodo caratterizzato da tante tensioni e scontri. In ogni caso, il pubblico si sarebbe sentito tradito dal reality in quanto è stato messo da parte in questa faccenda. Forse sarebbe stato più giusto affrontare in maniera diretta la faccenda, mostrando sin da subito come fossero andati i fatti, e dando ai telespettatori la possibilità di scegliere le sorti dell’ex concorrente. Il voler a tutti i costi censurare delle immagini per tutelare la sensibilità di alcuni, infatti, potrebbe essere stata interpretata come una mossa strategica per “nascondere” qualcosa, cosa realmente pensata da molti spettatori.

La ficcante riflessione di Sonia sui cambi apportati ai reality show

Con queste parole, dunque, Sonia Bruganelli ha espresso una posizione piuttosto netta in merito a quanto accaduto e, in un certo senso, si è schierata anche contro il modus operandi dell’Isola dei Famosi. La donna, poi, ha anche svelato che, in effetti, un reality show non può essere elegante e scevro di momenti anche un po’ trash. Anche questa scelta potrebbe aver spinto molti spettatori ad allontanarsi.

Sonia ha detto una cosa sacrosantissima che, purtroppo, nell’ultimo periodo, a causa dei cambiamenti che si sono verificati in Mediaset, sta andando scemando. Il telespettatore che sceglie di guardare un reality show è consapevole che non si troverà davanti un programma incentrato su temi di spessore come politica, attualità, cronaca e altro. Chi guarda i reality lo fa perché “vuole vedere il sangue“. Censurare proprio questi momenti deve essere stata la causa principale della fuga di molti. Alla luce di queste importanti considerazioni, dunque, sarà apportata qualche modifica per cercare di risollevare le sorti di questa disastrosa edizione dell’Isola dei Famosi, che presto cambierà anche giorno di messa in onda?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)