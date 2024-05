In queste ore c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Valentina Vezzali e Greta Zuccarello all’Isola dei Famosi. Le due donne, ormai, sono arrivate ad un punto di non sopportazione reciproca, quindi, non hanno esitato a dirsi in faccia tutto quello che pensano l’una dell’altra, e la lite è stata inevitabile.

La lite tra Valentina e Greta all’Isola dei Famosi

Sull‘Isola dei Famosi continuano ad esserci dei dissapori. A mostrarsi particolarmente agitata è stata Greta Zuccarello. La ragazza ha sofferto molto per non essere stata premiata dai naufraghi in missione, i quali hanno dovuto decidere due persone a cui far mangiare il pollo conquistato durante una prova. A rendere il suo stato d’animo ancora più cupo, poi, sono stati alcuni comportamenti di Valentina, che non le sono andati molto giù.

Greta si è sfogata prima in confessionale e poi con altri compagni d’avventura definendo la Vezzali una bambina. Malgrado la sua età, infatti, non è in grado di prendere una posizione in maniera matura e di esprimere giudizi decisi, ma va un po’ dove tira il vento. Dopo aver detto queste cose, poi, la ragazza ha deciso di affrontare la compagna d’avventura in un faccia a faccia.

La Vezzali suscettibile anche nei riguardi di Samuel Peron

Valentina Vezzali si è subito innervosita nel momento in cui è stata definita immatura da una ragazzina dell’età di Greta. A tal riguardo, ha subito invitato la giovane ad abbassare i toni in quanto lei fosse molto più grande e adulta, quindi, non si sarebbe fatta trattare così da una ragazzina. Le due, purtroppo, non sono giunte ad un punto d’incontro, quindi, è molto probabile che le due si nomineranno a vicenda nella puntata di questa sera.

Ad ogni modo, Valentina è apparsa spazientita anche dal comportamento di Samuel Peron. La donna, infatti, ha raccontato ad alcuni naufraghi di essere andata da lui per chiedergli se potesse assistere alle prove di ballo con Alvina Verecondi Scortecci per la sfida a cui si stanno preparando. Il ballerino, però, pare le abbia risposto con un secco “no”, in maniera anche piuttosto sgarbata. Successivamente, però, Samuel ha invitato Matilde Brandi e Greta per visionare la coreografia. Ebbene, questa distinzione tra concorrenti non è piaciuta affatto all’atleta.