Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha informato tutti i concorrenti circa una grande e spiazzante novità. Il cast è stato suddiviso in due gruppi, i quali potranno vivere sulla stessa isola, denominata Playa Dos, ma non avranno la possibilità di interagire tra di loro, se non in alcuni particolari momenti della giornata. Questo, dunque, vuol dire che i due gruppi dovranno gestirsi autonomamente il cibo, il fuoco e tutte le provviste senza collaborare tra loro, anzi, rimanendo in una situazione di opposizione. Questo, ovviamente, sta contribuendo a far nascere nuove situazioni e decisioni. Vediamo cosa è successo.

Nuova sfida per i concorrenti dell’Isola dei Famosi: la reazione alla divisione in gruppi

Una volta terminata la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno fatto ritorno sulla nuova spiaggia, da cui sono dovuti ripartire da zero. I gruppi, capitanati da Samuel Peron e Greta Zuccarello, hanno iniziato subito a darsi da fare, subito per l’accensione del fioco. Successivamente, poi, hanno cominciato a spartirsi i nuovi compiti a cui adempiere. Saranno riusciti a generare una convivenza pacifica?

Nel momento in cui hanno preso visione della nuova spiaggia, i naufraghi sono apparsi alquanto entusiasti. Prima di fare qualunque cosa, però, i protagonisti hanno deciso di concedersi un bel bagno rilassante, prima che il sole calasse del tutto. Edoardo Stoppa ha ammesso di volersi mettere subito all’opera per cercare di appiccare il fuoco, per la quarta volta da quando è sull’Isola. Nell’altro gruppo, invece, questo compito spetta ad Artur Dainese, che anche ha dichiarato che ce la metterà tutta per raggiungere il risultato.

Nel frattempo, Valentina Vezzali e Greta Zuccarello si trovano a condividere la vita nello stesso gruppo. Proprio per tale ragione, le due hanno compreso che, volente o nolente, devono cercare di trovare un punto d’incontro. Specie Valentina ha detto che confida in un chiarimento con la ragazza dopo le recenti discussioni. Avverrà davvero? I due leader, poi, hanno iniziato a darsi da fare per organizzare al meglio le attività. Samuel Peron, in particolare, ha esortato il suo gruppo a restare compatto, perché solo in questo modo si riusciranno ad ottenere bei risultati.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Crollo di ascolti per l’Isola dei Famosi, nessun cambio giorno e malumori interni

L’Isola dei Famosi le sta provando tutte per cercare di risollevare un po’ la situazione ma, ormai, sembra non ci sia più nulla da fare. Gli ascolti stanno precipitando vertiginosamente, sta di fatto che ieri non hanno raggiunto neppure il 16% di share, dando luogo ad una puntata piuttosto monotona e priva di contenuti.

Questo, dunque, sta convincendo sempre di più che, effettivamente, la scelta più saggia sia quella di chiudere anticipatamente il reality show a fine mese o, al massimo, agli inizi di giugno. A breve ci dovrebbe essere anche un cambio di giorno di messa in onda, facendo slittare il programma dal lunedì al martedì. Almeno per il momento, però, questo non si è verificato. Durante la scorsa puntata dell’Isola, Vladimir Luxuria ha annunciato che il reality tornerà regolarmente in onda lunedì 13 maggio.

Nel frattempo, sul web sta montando una polemica. I piani alti di Mediaset e Banijay non sembrerebbero affatto soddisfatti dell’operato di Vladimir Luxuria. TV Blog, infatti, ha anticipato che, molto probabilmente, a partire dal prossimo anno potrebbe esserci il ritorno di Ilary Blasi e, forse, anche un cambio di rete per il reality show. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.