Lunedì 6 maggio è tornata in onda su Canale 5 l’Isola dei Famosi, giunta alla sua settima puntata. L’appuntamento è diventato settimanale e, nel corso degli ultimi giorni, sono stati tanti gli eventi che hanno scosso gli animi dei naufraghi. Uno su tutti, l’abbandono di Daniele Radini Tedeschi, già presente in studio, che ha avuto a distanza un faccia a faccia con Joe Bastianich.

Ma le tensioni sono state innumerevoli, a partire dall’accusa mossa da alcuni concorrenti sulla possibilità che si siano formati dei gruppi. Proprio questo ha dato spunto alla produzione per una novità. Da questa puntata infatti, saranno divisi in due squadre distinte, che vivranno l’Isola in modo indipendente.

Isola dei Famosi: prova a sorpresa, prova ricompensa e prova leader

Sono stati tanti i momenti che hanno visto i naufraghi mettere alla prova le loro abilità, ma non sono stati soltanto loro a scendere in gioco. A sorpresa infatti, le mamme di Alvina ed Edoardo e Juliana Morerira, erano rimaste sull’Isola dopo la scorsa puntata. Giunte in Palapa, hanno avuto la possibilità di ottenere della farina per i naufraghi, ma per farlo hanno dovuto superare la paura degli insetti.

Una speciale prova ricompensa questa settimana ha visto invece Samuel Peron portare sulla pista il suo talento nel ballo. Insieme a lui, anche Alvina che ha preso lezioni di bachata e si è cimentata in una buona performance. Nonostante il giudizio negativo di Sonia Bruganelli, la coppia è riuscita a superare la prova grazie ad un maestro locale, permettendo a tutti di gustare un panino con hamburger.

La prova leader invece, è stata svolta in precedenza e mandata in onda. A vincerla sono stati per le donne Greta e per gli uomini Samuel. I due, come comunicato da Vladimir Luxuria, non soltanto sono entrambi leader, ma diventano capitani dei due gruppi che si sono formati. A sceglierne i componenti sono stati proprio loro. I naufraghi risultano così divisi: nella squadra blu Greta, Stoppa, Alvina, Joe, Aras e Valentina; in quella rossa Samuel, Matilde, Artur, Khady, Rosanna ed Edoardo Franco.

Isola dei Famosi, le nomination della settima puntata

Come sempre, anche nella settima puntata, i naufraghi sono stati chiamati ad esprimere le loro nomination. Un’ulteriore novità però, è stata la possibilità per i leader di ottenere l’immunità per tutti i componenti della propria squadra.

In una sfida fisica, tra Samuel e Greta è stata quest’ultima ad avere la meglio, pertanto la squadra blu è diventata innominabile. Tra i naufraghi della squadra rossa dunque, ad essere nominati sono stati Artur, Rosanna e Samuel, che finiscono così direttamente al nuovo televoto.

Isola dei Famosi, chi è stato eliminato

Le settimane vanno avanti e la cerchia dei naufraghi ancora in gioco si restringe sempre di più. A finire a rischio eliminazione erano andati la scorsa puntata Artur, Rosanna, Khady e Marina. Il verdetto comunicato dalla conduttrice ha rivelato che a dover abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi è Marina Suma. L’attrice ha salutato i compagni di avventura per dirigersi direttamente verso l’Italia.

La prossima settimana nuovi colpi di scena porteranno a scoprire chi potrà proseguire la sua esperienza all’Isola dei Famosi, con la nuova puntata condotta da Vladimir Luxuria e accompagnata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.