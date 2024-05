Lo Spirito dell’Isola dei Famosi non smette mai di stupire i concorrenti del programma. In questi giorni, infatti, i naufraghi sono stati spiazzati dall’arrivo di un nuovo comunicato. Quattro protagonisti sono stati scelti per una missione, al termine della quale hanno dovuto prendere una decisione molto importante. Ecco che è successo.

Ecco la nuova missione per quattro naufraghi dell’Isola dei Famosi

Sull’Isola dei Famosi è arrivato un nuovo comunicato che ha catturato l’attenzione dei presenti. La produzione ha deciso di chiedere a quattro concorrenti, divisi in due coppie, di prendere parte ad una missione che li avrebbe condotti verso un tesoro. Le persone scelte sono state Khady Gueye insieme ad Edoardo Franco, e Matilde Brandi in coppia con Artur Dainese.

I quattro protagonisti, così, sono saliti su di una barchetta ed hanno incominciato a remare fino a raggiungere un’altra spiaggia isolata. Lì si sono messi alla ricerca del bottino che, nel momento in cui si è palesato ai loro occhi, li ha lasciati davvero di sasso. Al di sotto di una cloche erano presenti due abbondanti porzioni di pollo saporito e speziato.

La decisione di Khady, Edoardo, Matilde e Artur

I concorrenti messi alla prova sono rimasti estasiati, anche solo dalla vista e dal profumo di quelle pietanze. Ad ogni modo, come ogni prova, i protagonisti hanno dovuto fare una scelta. I quattro naufraghi potevano decidere se mangiare una doppia porzione a coppia del pollo, oppure se rinunciarvi e portare il bottino tra gli altri concorrenti, scegliendo ogni coppia due concorrenti da premiare.

Khady è apparsa subito dell’idea di voler godere lei del bottino. Edoardo, però, l’ha fatta riflettere dicendo che ci sono alcuni concorrenti che avrebbero più bisogno di loro di mangiare. Samuel Peron, ad esempio, si sta preparando per una prova che, se vinta, potrebbe portare dei benefici a tutti, quindi, sarebbe opportuno che sia in forma. Anche Greta Zuccarello pare sia molto provata. Ad ogni modo, con un po’ di disappunto, alla fine Khady ha deciso di cedere alle tesi addotte dal suo compagno d’avventura, pertanto, i due hanno scelto di portare il bottino al gruppo. Artur e Matilde, invece, non hanno avuto grossi dubbi, ed hanno subito scelto di ricambiare il favore ricevuto precedentemente da concorrenti, quindi, hanno portato il cibo sull’isola.

"Perché devo donarlo? Io ho bisogno di forze, ho fame".

Khady ed Edoardo hanno intenzioni diverse… 🔥🔥#Isola pic.twitter.com/FKh12bJ9Ko — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2024