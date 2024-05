L’alba di un nuovo giorno è spuntata all’Isola dei Famosi e con lei sono sorte anche nuove missioni da compiere, malinconie e alcune insofferenze. Due naufraghi in particolare sono stati messi a dura prova dallo Spirito dell’Isola. Ecco che cosa è successo.

La nuova missione per Alvina e Samuel all’Isola dei Famosi: ecco cosa devono fare

I concorrenti dell’Isola dei Famosi in queste ore sono stati spiazzati dall’arrivo di un nuovo comunicato. Per rendere il clima un po’ più frizzante, infatti, lo Spirito dell’Isola ha deciso di assegnare ad Alvina Verecondi Scortecci e Samuel Peron una nuova missione da compiere. Ai due concorrenti è stato detto di spostarsi su di un’altra isola completamente da soli. Lì, i due si devono esercitate nelle prove di ballo e, lunedì prossimo, nel corso della puntata, dovranno esibirsi con la coreografia realizzata da Samuel Peron.

Questa idea è sorta, soprattutto, a seguito dei numerosi balletti di cui si sono resi i protagonisti in questi giorni. Soprattutto Alvina ha sempre palesato la volontà di prendere delle lezioni di ballo dal danzatore professionista, in quanto le piace la danza, tuttavia, è parecchio legnosa. Per lei, dunque, sarà una prova divertente e, al contempo, molto difficile da superare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Malcontenti e momenti di debolezza tra i concorrenti dell’Isola

Ad ogni modo, i due concorrenti hanno seguito alla lettera le indicazioni presenti nel comunicato, sta di fatto che hanno subito cominciato con le prove. Alvina ha ammesso che Samuel sia un insegnante piuttosto tosto, mentre lui ha definito la contessa piuttosto rigida. Tuttavia, nel corso di questi giorni, si spera che i due riescano a trovare una quadra.

Nel frattempo, tra gli altri naufraghi si sono diffuse sensazioni contrastanti. Oltre alla discussione tra Alvina e Rosanna Lodi, anche altri concorrenti hanno mostrato dei malumori. Samuel ed Edoardo Franco, ad esempio, hanno criticato alcuni comportamenti di Valentina Vezzali, mentre Rosanna si è sfogata con Edoardo Stoppa circa l’atteggiamento di Greta Zuccarello. Intanto, Aras Senol si è lasciato andare ad un po’ di malinconia nel pensare alla sua famiglia e alla sua fidanzata.