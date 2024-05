Lo Spirito dell’Isola ha deciso di creare nuovo scompiglio tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. In queste ore, infatti, i naufraghi sono stati spiazzati da un comunicato che ha coinvolto principalmente Valentina Vezzali e Rosanna Lodi. Le due donne si sono trovate a dover prendere una decisione molto drastica.

Una missione particolare per Valentina e Rosanna all’Isola dei Famosi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi si accingono ad affrontare una nuova giornata all’insegna della fame e delle fatiche. Proprio ieri, Edoardo Stoppa ha indetto una riunione con tutti i compagni d’avventura per discutere di alcune mansioni da svolgere e per organizzare al meglio tutte le attività da portare a termine sull’Isola. Ad ogni modo, quest’oggi, a due donne è toccato un arduo compito.

Rosanna Lodi e Valentina Vezzali sono state incaricate dallo Spirito dell’Isola di andare in missione. Le due concorrenti, così, si sono addentrate all’interno della foresta nella ricerca di un qualcosa di molto importante e utile per loro e per il gruppo. Una volta trovate dinanzi il bottino, però, le donne hanno dovuto prendere una difficile delusione.

La decisione della Lodi e la Vezzali, come reagirà il gruppo?

Le concorrenti Rosanna e Valentina hanno trovato come bottino due enormi pizze, una divisa in due parti e l’altra intera. Le due avrebbero potuto scegliere se mangiare quella divisa tutte da sole, senza portare nulla al resto del gruppo, oppure se portare quella intera ai compagni ma, in questo caso, avrebbero perso il diritto a mangiare la pizza.

Ebbene, dopo averci riflettuto un po’ su, entrambe le protagoniste si sono trovate d’accordo nel decidere di rinunciare alla pietanza e di portare il bottino al resto dei concorrenti. Entrambe, ovviamente, hanno sperato che il resto del gruppo apprezzasse il loro gesto così generoso e, di conseguenza, cedesse loro la porzione di riso giornaliera che spetta ad ogni concorrente, in modo da compensare la generosità di Valentina e Rosanna. Saranno andate davvero così le cose?