Ispirato ad un format di origine britannica, Celebrity Hunted: Caccia all’uomo è prodotto in Italia da Endemol Shine ed ha fatto il suo debutto su Prime Video dal marzo 2020. Arrivano oggi, lunedì 6 maggio, i primi attesissimi episodi della stagione 4, che ha visto quattro coppie appartenenti al mondo dello spettacolo cimentarsi nella particolare esperienza.

Scopo del gioco: sfuggire agli occhi degli esperti della sicurezza, tra informatici e professionisti dell’investigazione. Un’impresa che, nel mondo di oggi in cui tutto è sorvegliato e lascia un segno, sembra praticamente impossibile. Eppure grazie a comici travestimenti, fughe disperate e strategie, i vip riusciranno anche questa volta a far perdere le loro tracce. A guidarli nella fuga in più, anche l’introduzione del Game Master, una novità che potrebbe riservare grandi sorprese.

Quali sono le coppie in gara a Celebrity Hunted 4

Non essere scovati in giro per l’Italia diventa una missione ancora più difficile se i protagonisti sono delle vere e proprie celebrità. La prima coppia di Celebrity Hunted 4 è composta da Raoul Bova e Rocìo Muñoz Morales, star del cinema e compagni di vita affiatatissimi. Si passa poi alla musica, rappresentata in questa edizione dai due rapper Guè ed Ernia.

Direttamente dal mondo dello spettacolo le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez, che affrontano l’originale esperienza l’una al fianco dell’altra. Non mancherà la comicità infine, con Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, che tra una fuga e l’altra regaleranno delle irresistibili gag.

Quando escono le puntate di Celebrity Hunted 4

In linea con lo stile adottato dalla piattaforma Amazon Prime Video, l’uscita delle puntate viene suddivisa in due appuntamenti. Il debutto di oggi 6 maggio, prevede la distribuzione dei primi 3 episodi, disponibili online per la visione. Gli ultimi 3 episodi invece, usciranno a distanza di una settimana, lunedì 13 maggio su Prime Video.

Come rivedere le puntate di Celebrity Hunted 4 tramite TV o PC

Celebrity Hunted 4 è un’esclusiva di Prime Video. Per questo motivo, gli episodi del reality saranno disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Amazon. L’iscrizione infatti, è inclusa nel pacchetto Amazon Prime, che prevede attualmente un costo di 49,90 euro annuali o, in alternativa, 4,99 euro al mese. In alcuni casi è possibile usufruire di 30 giorni gratuiti prima di passare al pagamento.

La visione delle puntate di Celebrity Hunted 4 avviene tramite la piattaforma Prime Video e questo consente di guardare i contenuti di proprio interesse in streaming in qualunque giorno e momento, naturalmente dopo che gli stessi sono stati resi disponibili. Gli episodi dunque, potranno essere visti attraverso una Smart TV, accedendo all’applicazione Prime integrata, o tramite PC, collegandosi via browser al sito https://www.primevideo.com/ .

Come rivedere le puntate di Celebrity Hunted 4 tramite altri dispositivi

Il reality di Amazon può essere seguito anche tramite smartphone, tablet o altri dispositivi che supportano l’applicazione Prime Video. Una volta scaricata ed installata, non resterà che accedere con le credenziali del proprio account e cercare Celebrity Hunted 4. Per farlo, si potrà procedere in due modi. Il primo è selezionare dalla pagina Home la scelta “Serie Tv”.

In questa sezione poi si troverà la categoria specifica “Amazon Original e titoli in esclusiva”, dove il programma sarà segnalato da un banner. Quello più immediato invece, è scegliere il simbolo della lente d’ingrandimento nella barra del Menù, scrivendo poi il titolo “Celebrity Hunted 4”. Si verrà indirizzati così al banner cliccabile. Una volta dentro, si potrà poi scegliere comodamente la puntata di proprio interesse ed avviarla tramite il pulsante “Play”.