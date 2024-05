Si stringe sempre più il cerchio delle coppie rimaste in gara a La Pupa e il Secchione. Anche l’1 maggio il reality che unisce bellezza e cultura è andato in onda come di consueto in prima serata su Italia Uno, arrivando alla sua quarta puntata.

I protagonisti hanno raccontato la loro settimana trascorsa in villa, sottoponendosi alle diverse sfide che hanno portato poi ad una nuova eliminazione. A giudicarli, anche questa volta, il team di esperti composto da Aldo Montano, Candida Morvillo e Paola Barale.

La Pupa e il Secchione, la nuova prova fitness

Le settimane avanzano a La Pupa e il Secchione e così aumenta anche il livello di difficoltà delle prove da affrontare. Uno dei primi momenti salienti della quarta puntata è stata la prova fitness, questa volta più complessa per i secchioni. A prima mattina, le coppie sono state condotte infatti in una palestra attrezzatissima con un percorso ad ostacoli.

Nonostante la determinazione dimostrata da tutti, per alcuni i risultati tardano ad arrivare. L’ultimo classificato risulta essere Candido, che insieme alla sua pupa si mostra deluso per la sua performance. Il migliore in quanto a prestazioni fisiche invece, è Leonardo, ma anche Rifugiato, nonostante sia arrivato penultimo, riceve dei complimenti per il suo impegno.

La Pupa e il Secchione, seconda prova e Zucca Quiz

Durante la settimana in villa i concorrenti continuano a conoscersi, stabilendo in alcuni casi amicizie ormai solide o sviluppando forti antipatie. Ad essere accolto benevolmente è stato l’ultimo arrivato Finucci, che viene “istruito” dai suoi compagni di avventura con un vero e proprio “decalogo” di regole per la buona convivenza con le pupe.

Si passa poi alla seconda prova, che vede le coppie alle prese con un gommone unicorno sul quale attraversare la piscina, evitando di essere bagnati. Risultano essere primi in questo caso Aurora e Rifugiato. Non manca l’attesissimo Zucca Quiz, che in questa puntata più che mai, si rivela ricco di strafalcioni, che demoralizzano la giuria. Si confermano primi Aurora e Rifugiato, mentre le ultime due coppie sono Rosaria e Leonardo e Anastasia e Gorrino. Saranno proprio loro a sfidarsi alla prova del muro.

La Pupa e il Secchione, la prova del muro e le nomination

Le due coppie che sono arrivate in fondo alla classifica, si sono preparate per affrontare la prova del muro. Alternandosi con un costume a forma di “X”, pupe e secchioni sono chiamati a rispondere a domande relative al mondo beauty e a quello della cultura. Nel quiz Anastasia si rivela particolarmente brava e permette così alla sua coppia di salvarsi. Vengono dunque spediti alla sfida finale Rosaria e Leonardo.

Il momento delle nomination viene preceduto dall’immunità dei giudici, che questa settimana viene assegnata a Camilla e Valenza. Le votazioni rivelano che, a parere delle coppie, chi merita di rischiare la permanenza nel programma è Finucci con Annalisa. Anche loro quindi, si dovranno sottoporre alle domande con i nastri nella prova delle affinità.

La Pupa e il Secchione, quale coppia è stata eliminata

La sfida finale vede Rosaria e Leonardo contro Finucci e Annalisa mettere alla prova la conoscenza l’uno dell’altra. Legate a due pali, le coppie devono infatti indovinare quale risposta ha dato il proprio partner ad una serie di domande, per evitare di essere avvolti da un enorme nastro rotante.

Tutti sembrano in principio avere delle difficoltà, ma la fine si rivela un colpo di scena. A commettere l’errore imperdonabile è la coppia di Leonardo con Rosaria, che è costretta così a dire per sempre addio al programma. Nella prossima puntata de La Pupa e il Secchione, nuove divertenti sfide metteranno alla prova le coppie, portandole a scoprire chi potrà avvicinarsi sempre più alla vittoria.