La lieta permanenza di Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi sulla spiaggia solitaria di Playa Coco è stata interrotta da un comunicato da parte dello Spirito dell’Isola. Il ragazzo, infatti, è stato vittima di un provvedimento per aver commesso una nuova infrazione. Ecco cosa è successo e quali saranno le conseguenze.

Ecco perché Pietro Fanelli è stato punito e quali sono le conseguenze

Pietro Fanelli ha ricevuto un comunicato da parte dello Spirito dell’Isola. Al ragazzo erano state fornite delle pergamene con lo scopo di alimentare la sua creatività nello scrivere poesie. Per riuscire a tenere il fuoco vivo, però, Pietro ha deciso di adoperarne qualcuna di esse facendole ardere per ravvivare le fiamme.

Ebbene, questo comportamento è andato contro le regole previste dalla sua missione, finalizzata all’ottenimento di una bella ricompensa in cibo. A tal riguardo, dunque, il suo bottino è stato decurtato di due pomodori per la sua negligenza. Pietro, però, non è apparso pentito, anzi. Il naufrago ha ammesso che, se non si fosse servito delle pergamene per alimentare il fuoco, esso si sarebbe spento, e lui non avrebbe potuto mangiare. In questo modo, invece, è riuscito a cucinare tutto il riso a sua disposizione. Inoltre, ha anche aggiunto che due pomodori non sono affatto la fine del mondo.

Edoardo Stoppa accende il fuoco: concorrenti in estasi

Ad ogni modo, adesso bisognerà capire se anche i concorrenti dell’Isola dei Famosi la penseranno allo stesso modo. Essi sono in trepidante attesa di scoprire quale sia l’esito della missione di Pietro Fanelli per vedere se potranno avere del cibo extra. Ad allietare gli animi su Playa Espinada, però, ci ha pensato Edoardo Stoppa.

Il concorrente si è cimentato nuovamente nell’accensione del fuoco e, dopo diversi tentativi, alla fine ci è riuscito. Questa è la terza volta che Edoardo accende il fuoco sull’Isola dei Famosi, pertanto, tutti gli altri naufraghi non hanno potuto fare a meno di abbracciarlo calorosamente, di ringraziarlo e di festeggiare insieme a lui. Finalmente si potrà mangiare!