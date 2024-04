I naufraghi dell’Isola dei Famosi sono ancora senza fuoco e la cosa sta generando molto turbamento tra i protagonisti. Edoardo Stoppa sta facendo il possibile per riuscire ad accenderlo, mentre lo Spirito dell’Isola ha inviato un nuovo comunicato. Nel frattempo, Greta Zuccarello ha lanciato pesanti stoccate contro Khady Gueye, mentre Pietro Fanelli si è lasciato andare a confessioni spiazzanti.

Arriva un nuovo comunicato all’Isola dei Famosi, Greta attacca Khady

A causa dei provvedimenti disciplinari contro i concorrenti comunicati durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono rimasti senza fuoco. A nulla stanno servendo i metodi adoperati da Edoardo Stoppa nel tentativo di appiccare le fiamme. Lo Spirito dell’Isola, intanto, ha inviato un nuovo comunicato. I due leader, Artur Dainese e Aras Senol, avranno il compito di gestire le provviste di cibo, la loro distribuzione e il consumo. Al momento, i protagonisti hanno solo del riso e 14 cocchi.

Edoardo Franco ha proposto di mangiare il riso a colazione, in modo da avere le energie per affrontare la giornata, ma Artur lo ha smontato ritenendo opportuno continuare a mangiarlo verso le 13:30 come hanno sempre fatto. Altri concorrenti, invece, si sono messi all’opera nella speranza di trovare frutti di mare e pesce da poter consumare nel momento in cui sarà acceso il fuoco. Al momento, però, la situazione è dura.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A generare particolare sgomento in queste ore, poi, sono state anche alcune dichiarazioni di Greta Zuccarello. La ragazza ha fatto alcune considerazioni su Khady Gueye ed ha ammesso di non credere affatto che lei sia pentita per quello che ha fatto. La ragazza, però, allo scopo di fare pena e di intenerire i suoi compagni d’avventura, adesso avrebbe deciso di modificare il suo comportamento passando per vittima. Nel corso della giornata di ieri, infatti, Khady ha avuto uno sfogo, sarà davvero per strategia?

Le confessioni di Pietro Fanelli, naufrago solitario

Su Playa Coco, nel frattempo, prosegue l’avventura in solitaria di Pietro Fanelli. Il ragazzo ha finalmente coronato il suo sogno, ovvero, quello di trascorrere del tempo da solo sull’Isola dei Famosi, immerso nei suoi pensieri e nelle sue riflessioni. Chi pensava che il ragazzo non ce l’avrebbe fatta e avrebbe sofferto, dovrà ricredersi.

L’esperienza di Pietro, infatti, sta proseguendo più che a gonfie vele. Durante un confessionale con gli autori del programma ha ammesso di aver fatto tante passeggiate durante le quali ha vissuto momenti mistici, quasi di trascendenza. Fanelli, inoltre, ha definito questo periodo che sta vivendo in solitaria come il momento più bello e felice di tutta la sua vita. Intanto, però, bisognerà capire se, al suo rientro tra gli altri naufraghi, il ragazzo otterrà la ricompensa per cui è andato in missione, ovvero, cibo extra, tra cui pasta. Lo scopriremo nelle prossime ore.