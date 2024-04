Sull’Isola dei Famosi pare si stia respirando un clima piuttosto teso dietro le quinte. Stando ad alcune segnalazioni trapelate in rete in queste ore, infatti, pare che alcuni concorrenti non siano molto propensi a proseguire questa avventura. Si vocifera di un nuovo ritiro a breve, di chi si tratterà?

Problemi all’Isola dei Famosi: nuovi naufraghi vogliono mollare?

L’Isola dei Famosi è un reality show molto complesso. I concorrenti sono costretti a vivere di stenti, a patire la fame, il caldo, le scomodità e tutto ciò che comporta il vivere su di un isola sperduta e deserta. Proprio per tale ragione, in maniera molto frequente, si verificano episodi di ritiro.

Durante questa edizione, sono già diversi i naufraghi che sono andati via. Oltre alle due eliminazioni normali, quella di Luce Caponegro e Maitè Yanes, eliminata nella puntata di ieri, a lasciare l’isola volontariamente sono stati anche Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e Francesco Benigno che, tuttavia, è stato espulso. Ebbene, alla lista pare che presto si aggiungeranno altre persone.

La segnalazione e le possibili conseguenze per il reality show

L’influencer Deianira Marzano ha ammesso di essere venuta a conoscenza di alcuni malumori che ci sarebbero all’Isola dei Famosi da parte di alcuni concorrenti. Uno in particolare pare sia in procinto di mollare tutto e di annunciare il suo ritiro dalla trasmissione per poter fare rientro in Italia. Al momento, però, non sono state date informazioni in merito al nome della persona in questione.

Non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire. Fatto sta che, se realmente i naufraghi continuino ad andare via, al reality show non resta altro che chiudere anticipatamente, invece che protrarsi fino al 10 giugno come inizialmente previsto.