Dopo le parole di Vladimir Luxuria sull’espulsione di Francesco Benigno nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, l’attore ha deciso di fare un’ulteriore replica. Il protagonista ci ha messo un po’ di tempo a rispondere a causa di alcuni problemi con i suoi account e con la connessione, nonché problemi legali che sta avendo con lo staff del programma. Ad ogni modo, autorizzato dal suo avvocato, Francesco ha deciso di pubblicare un nuovo video in cui ha parlato anche di una fake news davvero agghiacciante.

Francesco Benigno smentisce la fake news sulla sua morte

Francesco Benigno si è reso protagonista di un nuovo e perentorio video su Instagram in cui affronta il delicato caso legato alla sua espulsione dall’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha dichiarato di aver sentito il bisogno di registrare questo nuovo contenuto per smentire alcune fake news che stanno circolando in rete in questi giorni, ovvero, quelle inerenti la sua presunta morte.

Francesco è vivo e vegeto e sta bene. Il suo umore non è certamente dei migliori a causa di tutto quello che è accaduto tra lui e l’Isola dei Famosi, ma la situazione pare sia sotto controllo. In tale video, l’attore ne ha approfittato per ringraziare tutte le persone che si sono schierate dalla sua parte in questo particolare momento, ed hanno fatto il possibile affinché fosse fatta giustizia in questa circostanza. Ad ogni modo, Benigno è stato costretto a prendere una decisione.

Aggiornamenti sulla guerra tra Francesco e l’Isola dei Famosi: che succede ora

Nel corso del suo nuovo video sfogo, Francesco Benigno ha ammesso che, alla fine, è costretto a tornare in Italia. Proprio quest’oggi prenderà un aereo per fare ritorno nella nostra penisola e lasciare definitivamente l’Honduras. Ricordiamo che il protagonista aveva dichiarato che non si sarebbe mosso di lì fino a quando non gli fosse stato dato diritto di replica. Questo, però, non è accaduto, e Francesco si è dovuto arrendere, almeno su questo.

La sua lotta, però, non si ferma affatto qui. L’ex naufrago, infatti, ha fatto sapere di essere in costante contatto con il suo avvocato per avviare un contenzioso legale conto l’Isola dei Famosi. Come è normale che sia in questi casi, però, per il momento il protagonista non ha potuto fornire ulteriori spiegazioni in quanto sono in corso dei procedimenti legali. Non resta che attendere il suo ritorno in Italia per vedere cos’altro emergerà sulla faccenda.