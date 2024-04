Scena cringe nella puntata di oggi di Uomini e Donne.. Durante la messa in onda di ieri, Mario Cusitore era uscito dallo studio dopo aver scoperto che Ida Platano avesse deciso di uscire solamente con Pierpaolo. Lei lo ha seguito, e quest’oggi i due sono rientrati in studio per raccontare quanto accaduto. Ebbene, Mario ha fatto una dichiarazione inaspettata alla dama, che ha fatto calare il gelo e l’imbarazzo nello studio.

La dichiarazione di Mario spiazza Ida a Uomini e Donne, scena imbarazzante

Il momento tanto atteso è arrivato. Mario Cusitore ha detto a Ida Platano di essersi innamorato di lei, il tutto, però, è apparso alquanto strano e imbarazzante. Tutto è partito nel momento in cui Ida è rientrata in studio, dopo la scenata di ieri, ed ha raccontato di aver discusso dietro le quinte con Mario. Quest’ultimo le ha addirittura detto di non volerla più corteggiare. Lei ha avuto il sentore che il cavaliere si fosse preparato tutto, in quanto poco prima avesse pubblicato una Instagram Storie facendo riferimento al fatto che nella vita c’è un inizio e una fine per tutto.

Dopo poco Mario è rientrato in studio ed ha chiesto che fossero messe due sedie al centro. Ad un certo punto, Cusitore ha guardato negli occhi Ida ed ha pronunciato una frase ad effetto, ovvero, le ha detto che è innamorato di lei. La donna è rimasta di sasso, mentre i presenti in studio hanno fatto un debole applauso. Dopo pochi istanti, poi, tutti sono scoppiati a ridere. In seguito, i due hanno ballato insieme.

Nessuno crede a Cusitore: caos in studio

In seguito a tale blocco, i presenti in studio hanno commentato quello che è accaduto. Tina Cipollari ha invitato la tronista a non lasciarsi abbindolare da queste sceneggiate, in quanto non ci fosse nulla di vero e sincero. Anche Gianni Sperti ha dichiarato che, forse, le parole di Mario fossero un po’ troppo eccessive. Tra i due, in realtà, non c’è stato nulla, neppure un bacio, quindi è alquanto assurdo che Mario ami davvero Ida. Pierpaolo Siano, invece, ha ironizzando simulando una dichiarazione d’amore a Maria De Filippi, che ha divertito i presenti in studio.

Sulla faccenda sono intervenute anche alcune dame del parterre. Barbara De Santi ha detto di provare tenerezza per Mario, in quanto ormai non sa più dove appigliarsi per impressionare la tronista. Gemma Galgani, invece, è stata lapidaria accusando Mario di non essere sincero e di non amare realmente Ida in quanto non se ne sarebbe andato via altrimenti.

Alla fine è intervenuta anche Ida Platano, la quale non ha potuto fare a meno di ammettere che il tutto fosse davvero un po’ strano ed eccessivo. Dinanzi queste parole, Mario si è un po’ spento, sta di fatto che ha ammesso di aver aperto il cuore alla tronista, ma di essere stato ignorato.