Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Ida Platano ha deciso di portare in esterna solo Pierpaolo Siano. La cosa ha generato un certo turbamento in Mario Cusitore, che di fatto ha dato luogo a diverse scenate. Ecco tutto quello che è accaduto.

Ida esce con Pierpaolo e lascia a casa Mario a UeD: liti in studio

La puntata del 17 aprile di Uomini e Donne è stata incentrata principalmente su Ida Platano. Maria De Filippi ha informato i presenti del fatto che la donna avesse a disposizione una sola esterna, che ha scelto di trascorrere con Pierpaolo. Lui le ha fatto una sorpresa nello studio vuoto scrivendole una lettera molto romantica. Successivamente, poi, Siano ha voluto videochiamare una cara amica di Ida, la quale aveva detto di non credergli. In tale occasione, il corteggiatore le ha detto che le avrebbe fatto cambiare idea. I due, poi, si sono abbracciati a lungo e Pierpaolo ha anche detto di avere tanta voglia di baciarla.

Mario Cusitore, ovviamente, non ha preso bene la cosa, sta di fatto che, contrariamente a come è solito fare, ha preferito rimanere in silenzio, almeno all’inizio. In seguito, poi, essendo chiamato in causa, ha chiesto alla donna che cosa ci facesse ancora qui. Inoltre, ha anche detto di non gradire al suo fianco una donna come Ida, che lo mette da parte e non gli dà importanza. Queste parole hanno ferito nel profondo la tronista.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Cusitore va via, la redazione prova a riprenderlo, Maria sbotta

Dopo poco è seguita una discussione piuttosto accesa tra Mario e Pierpaolo. Quest’ultimo, poi, ha chiesto alla tronista di ballare, lei ha accettato, mentre Mario è uscito dallo studio furioso. Ida ha manifestato la volontà di andare da Cusitore, ma Maria l’ha frenata e le ha detto che avrebbe chiesto alla redazione di andarlo a chiamare per farlo rientrare. Lo staff, però, non è riuscito a fargli cambiare idea, sta di fatto che Ida è stata costretta a uscire per richiamarlo.

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha preso la parola per fare un discorso molto concitato. La donna ha preso le difese di Ida dicendo che si trovi in una posizione troppo scomoda. La tronista ha paura di muoversi in quanto, qualunque cosa faccia, uno dei due corteggiatori si arrabbia e se ne va. A suo avviso, infatti, Mario ha sbagliato ad andare via in quanto Ida non ha fatto nulla di male. I due corteggiatori non hanno 20 anni, ma sono due uomini adulti quindi, in quanto tali, dovrebbero comportarsi in maniera più matura.