Proprio come gli altri telegiornali della sua rete, anche il TG2 rappresenta per gli italiani un appuntamento fisso con l’informazione. In successione a quello di Rai 1 infatti, il telegiornale del secondo canale nazionale è nato come frutto della riforma dell’azienda che ha consentito a ciascuno dei due di avere una propria testata giornalistica indipendente.

A tenere a battesimo il TG2 è stato Andrea Barbato nel 1976, mentre l’attuale direttore è Antonio Preziosi. Il telegiornale può vantare inoltre, diversi primati, che hanno contribuito ad aumentarne il prestigio. Tra questi, l’essere il primo notiziario televisivo in Italia trasmesso in alta definizione. Tra i suoi conduttori si annoverano Maria Antonietta Spadorcia, Fabio Chiucconi, Maurizio Martinelli e Adele Ammendola. Il telegiornale offre ai telespettatori diverse fasce orarie di messa in onda. Ma, qualora non si riuscisse a seguirlo in diretta, resta comunque la possibilità rivedere il TG2 anche in replica.

Quando va in onda il TG2 in tv

Per il fedele pubblico di Rai 2, si presentano durante l’arco della giornata diverse opzioni di visione del telegiornale quotidiano. Attraverso il mezzo dell’apparecchio televisivo, dotato di digitale terrestre integrato o di decoder, è possibile seguire in diretta le trasmissioni delle due fasce di punta. La prima, quella delle ore 13.00, della durata di circa 30 minuti, è considerata la principale della giornata e raccoglie le notizie più importanti del momento.

La seconda invece, quella delle 20.30, ha una durata di circa 25 minuti e permette di entrare nuovamente nell’informazione del giorno. Restano però, anche degli appuntamenti intermedi, come quello delle 8.30, che precede tutti gli altri e fornisce un primo sguardo sui temi della giornata, e quello delle 18.15.

Come vedere il TG2 in diretta streaming sul PC

La visione del telegiornale di Rai 2 attraverso il televisore, non è l’unica opzione per seguire il notiziario durante la sua trasmissione in diretta. Tenendo conto degli orari di messa in onda nel palinsesto in precedenza indicati infatti, si potrà ugualmente vedere il TG2 anche tramite un PC. In questo caso bisognerà collegarsi attraverso browser al sito ufficiale www.raiplay.it, che permette di seguire in streaming i principali programmi delle reti Rai.

Per poter accedere senza interruzioni a tutti i contenuti, verrà richiesto di effettuare l’accesso tramite un account registrato o, in alternativa, di effettuare una rapida registrazione tramite email e password. Dopodiché non resterà che scegliere dal menù principale posizionato a sinistra nella homepage, la sezione “Dirette”. Collegandosi nella fascia oraria corrispondente alla trasmissione tv del TG2 sarà possibile dunque vederlo in contemporanea.

Come vedere il TG2 in replica e streaming su altri dispositivi

Le diverse opzioni di orari messe a disposizione dalla rete per la visione del notiziario, consentono di raggiungere il pubblico più variegato. Non è prevista perciò, da Rai 2 né da altri canali dell’azienda, la messa in onda delle repliche del TG2. Gli impegni quotidiani tuttavia, potrebbero comunque impedire di collegarsi tramite tv o PC per la visione in diretta del notiziario.

Agli spettatori che volessero rivederlo comodamente in qualunque momento sfruttando lo streaming, resta l’opzione di Raiplay. La piattaforma, attraverso sito web o app, consente infatti di selezionare dalla sezione dedicata al TG2 la puntata già andata in onda di proprio interesse. Una possibilità che si presenta anche per gli altri dispositivi, come tablet, smartphone o Smart TV, proprio come accade anche per il TG1.

Tutto ciò che bisogna fare è scaricare, in questi casi, dal proprio Market l’applicazione Raiplay. Effettuando l’accesso, ci si potrà poi addentrare nella ricerca attraverso l’apposito simbolo della lente d’ingrandimento. Digitando “TG2”, si verrà indirizzati ad un banner della trasmissione, che una volta cliccato presenterà tutte le puntate disponibili. É bene ricordare che queste riportano un avviso scritto in rosso, che specifica che si tratta di “Contenuti in scadenza”. Questo significa che il TG non sarà disponibile per sempre sulla piattaforma, ma al contrario lo sarà soltanto per un periodo di tempo limitato.