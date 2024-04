Per i telespettatori rappresenta un caposaldo dell’informazione televisiva. Il TG1 è il notiziario di Rai 1 trasmesso dal Centro di produzione Biagio Agnes di Saxa Rubra a Roma, sotto l’attuale direzione di Gian Marco Chiocci. Una prima forma più semplice vide la luce a partire dal 1952, trasformandosi poi in un vero e proprio breve programma di notizie della durata di un quarto d’ora alcuni anni dopo.

Il primo TG1, strutturato con la forma dei molteplici appuntamenti durante la giornata, è andato in onda nel 1976. Nel corso dei decenni il notiziario di Rai 1 si è arricchito di approfondimenti più o meno lunghi, come le versioni “flash” o quella “L.I.S.”, quella “Economia” o la notturna. Oltre alla visione in diretta attraverso il digitale terrestre, si presentano diverse opzioni per non perdere le fasce quotidiane del TG1.

Quando va in onda il TG1 in tv

Gli appuntamenti con l’informazione e gli approfondimenti del telegiornale di Rai 1 hanno subìto piccole variazioni nell’ambito del collocamento nel palinsesto. Le fasce di messa in onda delle principali edizioni giornaliere però, rimangono stabili nella loro programmazione. Una di queste è quella delle ore 13.30, durante la quale il telegiornale raccoglie e divulga le notizie più importanti della prima metà della giornata.

Il secondo invece, è quello della sera, che come di consueto dà appuntamento agli italiani alle ore 20.00 su Rai 1. Anche in questo caso, come nel precedente, si tratta di una versione lunga della durata di circa 35 minuti. Quella serale è considerata la fascia principale. Per i mattinieri resta la possibilità di dare uno sguardo alle prime novità della giornata seguendo l’appuntamento delle 8.00, della durata di circa mezz’ora ridotta a 20 minuti il sabato e la domenica. Per i notturni invece, il TG1 propone la versione “Sera” della durata di 5 minuti, generalmente in onda poco prima di mezzanotte.

Come vedere il TG1 in diretta streaming

Se non si è in possesso di un televisore con digitale terrestre integrato o decoder, in grado di permettere dunque la visione del primo canale Rai, è possibile seguire in diretta il TG1 anche attraverso il sito di Raiplay a questo indirizzo: www.raiplay.it. Per accedere alla visione completa dei contenuti proposti dal portale, sarà richiesto un account già registrato. In alternativa, si potrà procedere con una rapida registrazione.

Il menù di navigazione collocato a sinistra nella homepage, permette di selezionale la sezione “Dirette” dove, una volta cliccato, si apriranno tutti i possibili programmi da seguire in live attraverso il PC. Nel caso del TG1 quindi, non resterà che collegarsi negli orari di messa in onda televisiva per poter assistere comodamente alla versione prescelta del notiziario di Rai 1.

Come vedere le repliche del TG1 in tv e streaming

Come poc’anzi spiegato, il TG1 propone attualmente una vasta scelta di appuntamenti quotidiani con l’informazione e l’approfondimento, che permettono la visione in diverse fasce d’orario. Non esiste dunque, una possibilità di vedere il TG1 in replica attraverso il digitale terrestre su Rai 1 o altri canali della rete. Resta piuttosto quella di attendere la successiva fascia per restare informati sulle notizie della giornata, ricapitolate dai giornalisti di volta in volta.

Qualora questo non fosse possibile, l’opzione della visione in streaming resta una valida alternativa. I contenuti del TG1 infatti, diventano disponibili poco dopo la messa in onda attraverso la piattaforma di Raiplay, che consente di poterne fruire anche attraverso Smart TV, tablet, smartphone e altri dispositivi compatibili. Tutto ciò che occorre fare è scaricare ed installare l’app, nella quale si potrà effettuare l’accesso tramite un account.

Una volta all’interno, si potrà poi utilizzare l’icona di ricerca per digitare “TG1”. L’applicazione proporrà dunque attraverso un banner il programma prescelto. Dopo averlo selezionato, sarà possibile così scegliere molto semplicemente il telegiornale di proprio interesse, grazie allo specifico titolo che indica il giorno e l’orario in cui è andato in onda su Rai 1. É bene tenere a mente che, come la stessa RaiPlay specifica con una segnalazione in rosso, in questo caso si tratta di “Contenuti in scadenza”. Questo significa perciò, che non resteranno in eterno disponibili sulla piattaforma e si rischia, dopo un determinato lasso di tempo, di non potervi più accedere.