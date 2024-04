L’Isola dei Famosi è appena cominciata, eppure la tensione sembra essere già alle stelle per alcuni naufraghi. Quest’anno ci sono due isole, una abitata dia famosi e l’altra dai non famosi. Su entrambe c’è una persona in grado di generare malumori con tutti gli altri compagni d’avventura. Sulla prima isola, la persona in questione è Artur Dainese, mentre sulla seconda è Pietro Fanelli. Ecco cosa è successo.

Artur Dainese infastidisce i naufraghi: scoppiano liti all’Isola dei Famosi

Contrariamente al GF, l’Isola dei Famosi non va in onda con la diretta quotidiana. I telespettatori, dunque, devono accontentarsi dei daytime sporadici che vengono mandati in onda su Canale 5 e Italia 1, e poi la sera su La5 e Mediaset Extra. Per scoprire cosa combinano i naufraghi in Honduras, dunque, è necessario attendere questi momenti e, stando a quanto emerso in queste ore, pare che il clima tra i concorrenti sia piuttosto teso.

Samuel Peron si stava cimentando nell’apertura di un cocco, sotto lo sguardo attento dei suoi compagni d’avventura. Tra di loro, però, c’era anche Artur Dainese che, invece di dare una mano, quasi si è fatto beffa del ballerino. Quest’ultimo, allora, ha detto ad Artur di aprire lui il cocco, essendo più pratico dato che ha già preso parte a questo reality show nella versione spagnola. Lui, però, si è opposto. Artur ha rinfacciato ai naufraghi di averlo nominato, però, nel momento del bisogno, vanno da lui a chiedergli aiuto.

Alcuni concorrenti sono intervenuti invitando il protagonista a dargli qualche insegnamento, in modo da collaborare tutti per il bene comune, ma lui non è apparso molto partecipativo. Durante un confessionale, Samuel ha dato ad Artur del furbo, in quanto, sapendo già fare delle cose, decide deliberatamente quando e se aiutare i suoi compagni d’avventura. Anche Greta Zuccarello lo ha accusato di non essere in grado di sostenere un confronto.

Pietro Fanelli continua ad irritare i compagni d’avventura: cosa è successo

Se sull’isola principale il clima è questo, la situazione non è certamente migliore su Playa Espinada. Anche qui, infatti, ci sono state altre discussioni, oltre a quelle di cui abbiamo già parlato. Ad inquietare gli animi è stato sempre Pietro Fanelli. Khady Gueye e Peppe Di Napoli si sono lasciati andare ad un confronto durante il quale la prima ha accusato Pietro di voler provocare gli altri a tutti i costi. Il suo interlocutore, però, l’ha subito stoppata dicendole che, se queste fossero le sue intenzioni, avesse proprio sbagliato persona. Successivamente, poi, c’è stato un duro faccia a faccia tra la donna e Pietro.

Khady ha accusato il naufrago di non fare nulla dalla mattina alla sera e di vivere a scrocco degli altri. Non ha aiutato a riparare la capanna, però, una volta pronta, subito si è fiondato all’interno. Pietro, allora, ha sbottato dicendo che, se questo fosse il problema, lui avrebbe dormito fuori. La ragazza gli ha dato dell’egoista, e lui le ha detto bruscamente di non scocciarlo. I modi irruenti del giovane non sono piaciuti alla Gueye che, infatti, in seguito si è sfogata con gli autori accusando il compagno d’avventura di essere davvero un cafone, ineducato e infantile e, soprattutto, è convinta che il ragazzo si comporti così di proposito.