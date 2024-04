Sono trascorse solo 48 ore dall’inizio dell’avventura dei nip all’Isola dei Famosi su Playa Espinada, che già sono sorte le prime tensioni. Ad inasprire gli animi ci ha pensato, sin da subito, Pietro Fanelli, il quale ha assunto dei comportamenti irriverenti secondo i suoi compagni d’avventura. Ad ogni modo, anche i modi di fare di Peppe Di Napoli, forse un po’ troppo bruschi e diretti, hanno generato un po’ di turbamenti. Ecco cosa è successo.

Scintille all’Isola dei Famosi tra i nip: Khady contro Pietro

Ieri sera è partita la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, con alla guida Vladimir Luxuria, e già sono sorte le prime polemiche. Quest’anno si è deciso di apportare una novità al format, ovvero, creare un’isola nella quale relegare quattro personaggi non famosi, tutti dalle spiccate personalità eccentriche. Chi per un motivo, chi per un altro, infatti, tutti hanno dei caratteri molto pungenti e ben definiti. Questo, ovviamente, ha scatenato già le prime polemiche e i primi dissapori.

I naufraghi hanno iniziato a darsi da fare per cercare di rendere l’isola quanto più ospitale possibile, tutti tranne Pietro. Quest’ultimo, infatti, invece di rendersi utile per accendere il fuoco, che è l’elemento più utile per i naufraghi del reality show, ha preferito cimentarsi nella costruzione di un tempio. Il ragazzo, infatti, ha creato una croce fatta con il legno ed ha definito il tutto come un qualcosa di meraviglioso e di molto importante per lui. Il suo atteggiamento ha indispettito parecchio i suoi compagni d’avventura. Soprattutto Khady Gueye si è scagliata contro di lui. La protagonista ha accusato il ragazzo di aver realizzato una tomba.

Anche Peppe sbotta contro Pietro: Fanelli ci fa o ci è?

Anche Peppe è apparso piuttosto contrariato. Il pescivendolo napoletano, infatti, si è dato subito da fare per appiccare il fuoco, sta di fatto che ha redarguito Pietro per non aver mostrato interesse alla cosa. Se vuole mangiare, infatti, il ragazzo deve accendere il fuoco, altrimenti è tutto inutile. In seguito, poi, durante un confessionale Peppe ha proseguito lo sfogo accusando il collega di non voler stare nel gruppo. In effetti, non ha tutti i torti. Lo stesso Pietro ha dichiarato di fare molta fatica a trascorrere del tempo con persone che non gli piacciono.

La situazione, poi, è degenerata nelle ore successive. Khady, infatti, ha notato che Fanelli avesse abusato dello shampoo a loro disposizione, cosa che le ha fatto perdere le staffe. A tal proposito, la ragazza ha dato dell’arrogante e cafone al compagno d’avventura, disamina condivisa anche da Peppe, il quale ha aggiunto che, probabilmente, Pietro stia facendo il personaggio per attirare l’attenzione all’Isola dei Famosi. Sarà davvero così?