Le cose tra Ida Platano e Mario Cusitore, purtroppo, sembrano andare davvero male a Uomini e Donne. Anche se il ragazzo sta provando in tutti i modi a redimersi per i suoi comportamenti passati, la tronista non è in grado di fidarsi di lui. Ieri, lunedì 8 aprile, infatti, c’è stata una nuova registrazione di UeD e, come volevasi dimostrare, in base alle stoccate che i due si sono lanciati sui social in questi giorni, le cose non stanno andando bene.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida non ha più fiducia in Mario

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad un nuovo scontro tra Ida Platano e Mario Cusitore. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram in merito alla registrazione di ieri, infatti, pare proprio che i due non riusciranno a trovare un punto d’incontro.

Ida porterà in esterna sia Mario sia Pierpaolo e starà molto bene con entrambi, specie con il primo, almeno apparentemente. Successivamente, infatti, la tronista paleserà i suoi dubbi. In studio, infatti, ammetterà di non riuscire a fidarsi di Mario e di vederlo finto e costruito nei suoi riguardi. Questo, dunque, sta spingendo sempre più persone a credere che manchi sempre meno alla sua eliminazione.

La stoccata di Cusitore dopo lo scontro con la Platano a UeD

Nel frattempo, anche Mario sembra essere piuttosto stanco di tutta questa situazione. Che sia vero oppure no il suo sentimento per Ida, infatti, essere messo costantemente in discussione non è una cosa che agevola il rapporto. Proprio per tale motivo, il protagonista ha pubblicato una Instagram Storie nella quale è sembrato fare un riferimento a quanto accaduto.

Mario ha condiviso una parte del film “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York” in cui il protagonista e la vagabonda del parco fanno un importante discorso sulla paura di amare e di lasciarsi andare. A quanto pare, dunque, con questo contenuto, Cusitore ha voluto lanciare un messaggio, ovvero, quello secondo cui anche lui, così come Ida, ha sofferto in passato ed ha paura di aprirsi. Che sia giunta davvero la fine per loro?