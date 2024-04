Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio martedì 9 aprile 2024, su Canale 5. Dopo aver visto, nel daily di ieri, i saluti di Lucia, i commenti della terza puntata del serale e gli ultimi aggiornamenti sul rapporto tra Mida e Gaia, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa d’Italia? Magari saranno già arrivati dei nuovi guanti di sfida per gli allievi in vista del nuovo appuntamento del sabato sera? O forse saranno state mostrate delle novità che riguardano proprio i rapporti tra i ragazzi? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, guanto di sfida Gaia vs Dustin

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi è iniziata con l’arrivo in casetta del primo guanto di sfida della settimana in vista della quarta puntata del serale. Il guanto è indirizzato a Gaia ed a scrivere è stata Alessandra Celentano che metterà la ballerina contro Dustin. La maestra ha deciso di cambiare genere, in modo tale da poter abbracciare la materia di Gaia, il modern.

Nella lettera, la Celentano ha spiegato che non pensava che Gaia sarebbe arrivata così lontana nel percorso ad Amici. Per la maestra la ballerina ha dimostrato tenacia ed un buon approccio al lavoro. Nonostante ciò le insicurezze sono ancora molto evidenti. Nella coreografia dovrà avere molto controllo del suo corpo, le gambe alte che di solito sono una prerogativa delle donne ma che Gaia non ha, il fiato e molta presenza scenica. La Celentano non vuole che la ragazza accomodi le coreografie per celare le sue lacune. Dovrà eseguire il pezzo esattamente com’è. Inoltre, i capelli dovranno essere legati perché non vede mai il suo viso. La maestra vuole vedere una ballerina sicura e decisa, come il mestiere richiede. Gaia dovrà ballare in culotte.

La reazione di Gaia e l’aiuto di Maria e dei compagni

Gaia e Dustin, insieme ai loro compagni, hanno avuto modo di poter visionare la coreografia del guanto. Subito dopo sono arrivati i primi pareri al riguardo. Gaia ha detto che la coreografia non è impossibile, se non per qualche passaggio. La ballerina ha spiegato che ci sono molte gambe, come la maestra ha sottolineato nella lettera. Per l’allieva i capelli non saranno un problema eppure il fatto di dover ballare in culotte spaventa la giovane. Gaia non riesce a vedersi così in quanto non le piace il suo fondo schiena. Non si vede bene ma questo, per chi segue Amici, è risaputo. Maria, in collegamento, ha fatto ragionare Gaia facendola confrontare anche con i suoi compagni di avventura che ballano come lei.

La De Filippi ha messo gli altri ballerini di fronte ad uno specchio per far capire a Gaia che nessuno si sente perfetto. Sofia, di lei, si cambierebbe i fianchi, la struttura delle spalle perché se le vede troppo larghe e le cosce alte. La seconda ad andare allo specchio è stata Marisol che cambierebbe il suo sedere perché non le piace, così come anche la parte superiore che però a volte riesce a valorizzare con l’abbigliamento. Inoltre crede di non avere collo, di non avere seno e di avere dei muscoli poco femminili. Dustin ha detto che non ama i suoi piedi e vorrebbe più pettorali.

Maria ha poi fatto tornare Sofia allo specchio facendo commentare ai ragazzi i pregi fisici. Marisol apprezza le sue gambe. Marisol di fronte allo specchio. Sofia di lei invidia tutto perché crede abbia un fisico perfetto.

Gaia è andata di fronte allo specchio. Sofia ha detto a lei che è bella ma non vuole vedersi come tale. Per Sofia ha una bella pancia, si vedono gli addominali ed ha un bel punto vita tanto che farebbe a cambio con la sua amica. Marisol da Gaia prenderebbe il suo seno e le sue gambe, persino il suo fondoschiena che a Gaia proprio non piace. Dustin ha spiegato che la ballerina dovrebbe mettersi di fronte allo specchio e dirsi che è bellissima, magari scrivendo questa cosa proprio sullo specchio. Maria ha detto che i ragazzi potranno farlo in modo che la ragazza possa fare dei passi in avanti con le sue insicurezze.

In casetta è quindi arrivato uno specchio. Dustin ha dettato a Gaia cosa scrivere sullo specchio. La ballerina ha scritto grazie alla sua pancia perché nutre il suo corpo, grazie alle mie gambe danzo, grazie alle mie braccia abbraccio. Ogni giorno, Gaia dovrà aggiungere altro se vorrà ma dovrà leggere queste frasi con convinzione!

Messaggi anonimi nelle bottiglie

I ragazzi hanno letto alcuni messaggi scritti in forma anonima da parte dei loro compagni.

A Petit è stato scritto che è stata la cosa più bella capitata negli ultimi 18 anni. E’ stato facile capire che a scrivere è stata Marisol e Petit prova le stesse cose per lei, tanto da dirsi innamorato. Qualcun altro ha scritto che emana allegria ed è una amico molto dolce a cui vuole bene. Secondo Petit era Mida ma in realtà, anche se le pensa, non è stato lui a scrivere questo messaggio.

è stato scritto che è stata la cosa più bella capitata negli ultimi 18 anni. E’ stato facile capire che a scrivere è stata Marisol e Petit prova le stesse cose per lei, tanto da dirsi innamorato. Qualcun altro ha scritto che emana allegria ed è una amico molto dolce a cui vuole bene. Secondo Petit era Mida ma in realtà, anche se le pensa, non è stato lui a scrivere questo messaggio. A Mida è stato scritto che risulta arrogante e presuntuoso e dovrebbe gestire meglio questa cosa. A scriverlo è stata Lil Jolie e Martina si è detta d’accordo con il pensiero dell’amica.

è stato scritto che risulta arrogante e presuntuoso e dovrebbe gestire meglio questa cosa. A scriverlo è stata Lil Jolie e Martina si è detta d’accordo con il pensiero dell’amica. A Marisol è stato scritto che si è notato della sofferenza nei suoi occhi ‘cucciolosi’. Lei non pensava si notasse perché cerca di nasconderlo e alcune cose le ha superate. A scrivere il biglietto è stata Gaia. Alla ballerina è stato poi scritto che lei è una bomba anche se non apprezza se stessa e la sua danza, spesso. A scrivere il messaggio è stato Dustin che crede sia la migliore.

Poco dopo, Gaia ha svelato a Petit che è stata lei a scrivere il messaggio anonimo. E lui è andato ad abbracciarla.