Si è riaperto il sipario sul palco del Serale di Amici, che ha regalato nuove emozioni agli appassionati telespettatori del talent show con la terza puntata andata in onda sabato 6 aprile su Canale 5. I giovani talentuosi si sono messi ancora una volta in gioco dimostrando le loro abilità, ma in questa occasione soltanto uno di loro ha dovuto abbandonare per sempre la scuola.

Non sono mancati momenti di tensione che, più degli altri sabati, hanno fatto discutere i coach, suddivisi nelle squadre di: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli. A contribuire con i loro pareri come sempre i giudici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, che hanno regalato anche un breve spazio di show.

Terza puntata di Amici Serale: manche, guanti di sfida e polemiche

Si entra subito nel vivo della gara con una prima manche che vede confrontarsi le squadre di Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli, più agguerrite che mai nel difendere i propri allievi. Il primo guanto di sfida lanciato dalla speaker è quello che dovrebbe far scontrare sul palco Martina e Mida, proposta che scatena immediatamente malumori tra le due e che viene rifiutata perché ritenuta non giusto.

Si passa così al secondo guanto lanciato, quello di Lil Jolie contro Sarah Toscano. La cantante manifesta però, varie difficoltà con l’audio durante l’esibizione, chiedendo la possibilità di poter ricominciare. La sua performance canora si rivela alla fine molto apprezzata. I Cucca-Lo sono costretti a veder andare i propri allievi al ballottaggio e tra Lucia, Mida e Sofia sarà la prima a rischiare l’eliminazione.

La seconda manche vede invece sfidarsi Todaro e Pettinelli contro Celentano e Zerbi. Questi ultimi si portano a casa la vittoria, mettendo così a rischio la permanenza della scuola di Lil Jolie, mentre Gaia si salva grazie ai giudici. Nella terza manche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non riescono a spuntare la vittoria. Perdono infatti, contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e vedono finire a rischio eliminazione Sofia (Mida viene salvato dai giudici).

Ospiti e sfide tra i professori e i giudici di Amici

Come di consueto, le emozioni della sfida tra i talenti della scuola hanno lasciato spazio, in alcuni momenti della serata, anche all’intrattenimento. Non è mancato l’appuntamento con l’ormai attesissima sfida tra i professori, che sono scesi in pista questa volta sulle note dei “tormentoni”.

Se Emanuel Lo e Lorella Cuccarini scelgono Tribale e Tuta Gold, mentre Anna Pettinelli e Raimondo Todaro preferiscono puntare sugli anni Ottanta, a tenere banco sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con la loro versione dei successi di Annalisa. Inevitabile l’intervento immediato della stessa cantante ed ex allieva di Amici, messa in contatto con loro attraverso una videochiamata. “Non ho parole“, è il commento scherzoso della conduttrice Maria De Filippi.

Si divertono questo sabato a scendere in pista anche gli stessi giudici, invitati da un energico Giuseppe Giofrè a lasciarsi andare con una musica disco. Dopo un po’ di insistenza, anche Michele Bravi e Malgioglio accettano. Accolto con entusiasmo in studio anche il cantante Tananai, che ha presentato il suo ultimo singolo Veleno, mentre regala ancora una volta grande divertimento la monologhista comica Barbara Foria.

Il ballottaggio finale: chi è stato eliminato nella terza puntata di Amici

Le diverse manche vedono arrivare al ballottaggio finale due ballerine ed una cantante: Sofia, Lucia e Lil Jolie. Questa però, riesce a salvarsi per prima e dunque non rischia di lasciare la scuola. L’annuncio in casetta attende alla fine le due colleghe e amiche, distrutte dall’idea che per l’una o per l’altra possa terminare l’esperienza ad Amici. La voce di Maria De Filippi annuncia che ad essere eliminata è Lucia, immediatamente avvolta dall’affetto dei suoi dispiaciutissimi compagni di avventura.

L’amarezza per l’uscita tuttavia, viene smorzata da un videomessaggio a nome della scuola ProArteDanza, che è lieta di annunciare alla ballerina la possibilità di studiare durante l’estate nella propria accademia in Canada e di prendere poi parte al proprio corpo di ballo per un anno di contratto. Lucia appare comunque ancora abbattuta dalla notizia dell’eliminazione.