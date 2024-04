Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 4 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei fortunato perché ci sono diversi pianeti al momento nel tuo segno. Questo, insieme al tuo innato vigore, ti fornisce un vantaggio. Oggi, per esempio, la Luna ti è particolarmente favorevole. Avere molti pianeti nel tuo segno indica anche un turbolento vortice di idee che ti solleticano la mente. Il mio consiglio è di scegliere con attenzione ciò che è realizzabile e ciò che non lo è. Voglio ricordarti che a gennaio e febbraio alcuni di voi hanno avuto momenti difficili, quindi queste potenti influenze astrali potrebbero aiutarti a riportare il tuo stato psicofisico in equilibrio. Infine, guarda avanti verso un fine settimana che promette qualche emozione.

Oroscopo del Toro

Per il Toro, marzo ha riservato alcune stranezze. Nonostante ciò, l’arrivo di aprile porterà presto i raggi del sole a brillare sul tuo segno. Adesso è il momento di riconsiderare aspetti come collaborazioni e/impegni professionali. In più, negli ultimi giorni abbiamo navigato sotto una luna alquanto insolita, pertanto, ci troviamo in una situazione di agitazione meno intensa rispetto al passato. Tuttavia, c’è la necessità di riarrangiare questioni relative alle finanze e al lavoro. In campo sentimentale, alcuni potrebbero ricominciare da capo o porre fine definitivamente ad una relazione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci potrebbero essere delle leggere sfide da affrontare. In particolare se ci sono stati recenti conflitti d’amore. Tuttavia, mi preme segnalare che tra poco Venere inizierà un cruciale transito. Ciò crea un momento eccellente per coloro che intendono fare chiarezza nei propri affetti, anche rendendosi consapevoli che alcune circostanze non sono sostenibili sul lungo periodo. Dal mio punto di vista, scoprire la verità è sempre preferibile alla continua incertezza. Nutrite fiducia, l’oroscopo presto promette sviluppi più favorevoli.

Oroscopo del Cancro

Cancer: le connessioni umane contano molto per te. In particolare, potresti aver sperimentato un aumento dell’emozione amorosa nelle ultime tre settimane. Con Marte che continua a essere molto influente, c’è certamente spazio per far crescere nuovi legami e approfondire le amicizie esistenti. Tuttavia, nell’ambito lavorativo, potrebbe essere necessario tirar fuori la tua forza e determinazione alla “Braccio di Ferro”, soprattutto nelle prime due settimane di aprile. In tale periodo, potresti trovarti a dover affrontare una mancanza di concordanza, o potresti essere tu stesso meno disposto a conciliare con coloro che devono fornirti delle risposte che tardano ad arrivare.

Oroscopo del Leone

Leone, chi può mai fermarti adesso? Il pianeta Marte riveste un ruolo cruciale nel tuo oroscopo, e il suo impatto sarà ancora più significativo tra i mesi di maggio e giugno. Di conseguenza, molti nati sotto il segno del Leone stanno già delineando i loro piani per il periodo post giugno. Il cammino verso il successo, verso la realizzazione dei vostri obiettivi, non incontrerà ostacoli. Anzi, per le coppie più stabili, si presenterà l’opportunità di fare una scelta importante in ambito sentimentale. Marte, pianeta simbolo della forza in astrologia, vi sprona a rafforzare i sentimenti.

Oroscopo della Vergine

Per chi è del segno Vergine, il firmamento sembra piuttosto sfidante in questo periodo. Qualcuno potrebbe aver sperimentato una pausa fisica, dato che Marte, planetario maestoso in opposizione, potrebbe portare alcune incombenze. Marte è conosciuto in astrologia anche per rappresentare piccole battaglie da affrontare e sicuramente perché c’è stata una specie di stallo, un malessere. Faccio memoria del fatto che gli ultimi passaggi del mese di marzo sono risultati particolarmente gravosi in ambito affettivo, però non si può affermare che il peso abbia portato necessariamente un distacco. Vi è chi nutre un amore profondo che però è segnato da preoccupazioni per l’individuo amato o che ha dovuto interrompere per ragioni diverse. Questa instabilità andrebbe gestita, per cosí dire, con un buon apporto di razionalità.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia sta attraversando un periodo contrastante, che però, a partire da giugno, porterà alla luce una sorta di liberazione. Insomma, tutti i cambiamenti e le rinunce affrontate tra aprile e maggio possono causare effettivamente un senso di disagio, ma se osserviamo con attenzione, intravediamo lezioni preziose per il futuro e notevoli innovazioni. È quindi necessario far cadere qualche peso superfluo, magari prendendosi il tempo per realizzare che la vita è meravigliosa senza necessariamente aspettarsi che alla fine tutto vada storto. Accogliamo semplicemente la vita così come si presenta a noi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il firmamento ti vede impegnato con qualche tensione supplementare. Quel che brami è un’esistenza tranquilla, tipico del tuo essere segno d’acqua, anelando a vivere le passioni con equilibrio. Tuttavia, ti trovi spesso invischiato in competizioni e problematiche lavorative, che mettono alla prova il tuo spirito. Notiamo tantissimi nati sotto questo segno zodiacale che inevitabilmente, entro la fine di questo mese o all’alba di maggio, si troveranno di fronte a un’esame – magari un’attività mai sperimentata prima o qualcosa che implicherà un giudizio da parte degli altri. Una volta superata questa situazione disagevole, vedo un futuro più roseo.

Oroscopo del Sagittario

Il segno zodiacale del Sagittario è sotto l’influenza di intensi movimenti astrali in questi giorni cruciali. Confido che vi sia una forte aspirazione verso un coinvolgimento più attivo, soprattutto grazie all’incisiva presenza di Mercurio, il Sole e Venere. Tali allineamenti stellari stimolano un interesse più marcato nelle relazioni. Inoltre, coloro che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà hanno l’opportunità di ampliare la propria visione, di guardare oltre gli aspetti di un rapporto. Questo particolare contesto astrale potrebbe causare un eccesso di opzioni tra cui scegliere, pertanto è fondamentale sfruttare al meglio questo periodo.

Oroscopo del Capricorno

Amici Capricorno, vi sono delle importanti decisioni da prendere che, come spesso ho premesso, e come ho enfatizzato nel mio libro, non sono sempre nelle vostre mani. Alcuni aspettano risposte, rapporti che terminano, strutture aziendali da rivedere. Ci sono molte discese e molte risalite, ma c’è qualcosa di cruciale: la necessità di avere accanto la persona adatta in quest’ora. Il transito di Mercurio potrebbe creare delle turbolenze nelle comunicazioni, quindi fate attenzione a non inserire erroneamente i dettagli o a non fare errori di comunicazione con gli altri. In sintesi, la vostra solita organizzazione e metodo – qualità che non vi abbandonano mai – potrebbero essere sfidate in questi giorni, non tanto da voi stessi quanto dalle circostanze attuali. Ester

Oroscopo dell’Acquario

Osservando le stelle, notiamo che per i nati sotto il segno dell’Acquario, la luna gioca un ruolo attivo nel giorno di oggi. Questo astrale influsso potrebbe generare un sacco di energia, simile a un generatore elettrico. In particolare, gli Acquariani che da un po’ di tempo stanno sopportando circostanze o persone difficili, potrebbero riscontrarsi a reagire più istintivamente che razionalmente. Tuttavia, nel spazio lavorativo, stanno germogliando idee molto promettenti che possono apportare un secondo semestre dell’anno ricco di significativi cambiamenti e interessanti sviluppi. Così, sembra che qualsiasi cambiamento sia propizio e ben accolto dai cieli.

Oroscopo dei Pesci

Nel segno dei Pesci, Marte e Saturno rimangono sempre in movimento, portando con sé un peso di responsabilità considerevole. Alcuni Pesci si chiedono perché non vengano riconosciuti per il loro valore reale, nonostante le loro azioni siano sempre ben intenzionate. Spesso, sembra che ci sia qualcuno che ottenga più apprezzamento rispetto a loro. Tuttavia, i Pesci sono noti per la loro sincerità e hanno un comportamento molto composto e umile. Questo può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, perché non c’è bisogno che diventino superbi o eccessivamente ambiziosi, ma talvolta è importante far sentire il proprio peso, per far comprendere agli altri che non tutto è dovuto. Nonostante ciò, per quanto riguarda accordi o contratti, l’oroscopo per i Pesci promette di essere molto stimolante.

