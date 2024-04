Pierpaolo Siano è uno dei corteggiatori di Ida Platano a Uomini e Donne. Tra i due si è venuto a creare un bel rapporto che, tuttavia, è costantemente minato dal rivale, Mario Cusitore. Nel corso di una recente intervista, Pierpaolo ha deciso di farsi conoscere un po’ meglio. Ecco cosa ha rivelato.

Le follie d’amore di Pierpaolo Siano

Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è presente un’intervista di Pierpaolo Siano, il quale ha parlato un po’ della sua vita privata, portando alla luce delle cose mai rivelate prima. Tra le tante confessioni fatte, il corteggiatore di Ida Platano ha ammesso di essere sempre stato un ragazzo molto passionale, che non si è risparmiato dal fare pazzie per amore.

La follia più grande che ha fatto risale ad un po’ di tempo fa. Il ragazzo, infatti, decise di mandare a prendere la sua donna con un’auto di lusso, con tanto di autista privato, per portarla in un ristorante in riva al mare dove c’era lui ad aspettarla. Un’altra pazzia, poi, l’ha fatta quando decise di sfidare il mare in tempesta pur di raggiungere una donna per il loro primo appuntamento. In tale occasione rischiò anche di rimetterci le penne.

Cosa pensa Pierpaolo di Ida Platano e che farà se lei lo scegliesse

Insomma, a quanto pare, Pierpaolo è un ragazzo che non si tira certamente indietro quando si tratta di dimostrare i sentimenti. Per Ida Platano, però, almeno per il momento, il corteggiatore si è limitato solamente ad organizzarle un’esterna con dei violini, che commosse la tronista. Chissà cosa le organizzerà in futuro.

Pierpaolo, inoltre, è anche padre di un ragazzino di 8 anni di nome Francesco. Durante l’intervista, il protagonista ha raccontato quanto la paternità lo abbia cambiato, ed abbia totalmente ribaltato la sua scala di valori. In merito ad Ida, ha ammesso di essere molto attratto da lei, in quanto la reputa una donna fine ed elegante, da cui è molto preso. Se lei dovesse sceglierlo, Pierpaolo certamente le farà subito conoscere suo figlio, il quale è desideroso di incontrarla, avendola vista in tv per tutto questo tempo.