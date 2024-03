In queste ore, Monia La Ferrera ha pubblicato un lungo post su Instagram all’interno del quale ha ammesso di aver interrotto la sua relazione con Josh Rossetti. I due sembravano aver perso la testa l’uno per l’altra, tuttavia, d’improvviso qualcosa è cambiato. Ad accendere un campanello d’allarme pare sia stata la quasi rissa scoppiata tra Josh e Massimiliano Varrese dopo la finale del GF, su cui l’attore è recentemente intervenuto.

Il lungo discorso di Monia La Ferrera sulla rottura con Josh Rossetti

Monia La Ferrera ha deciso di chiudere la storia con Josh Rossetti, nata subito dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello. La donna ha scritto un lungo post, che poi ha condiviso su Instagram, in cui ha spiegato tutto ai fan. La protagonista ha esordito dicendo di dissociarsi da tutto quello che è accaduto nei giorni scorsi. La donna ha anche preso le distanze dalle parole forti adoperate da Josh nei riguardi del giornalista Gabriele Parpiglia.

Fatte queste doverose precisazioni, poi, la donna è entrata nel vivo della faccenda. In particolar modo, ha ammesso di aver fatto un errore di valutazione, ma adesso è tornata in sé ed ha capito che la cosa migliore da fare sia quella di prendere le distanze da questa situazione. Momia lo deve alle sue figlie in primis, poi a se stessa e, in generale, a tutte le donne.

La reazione degli utenti del web all’annuncio

Il nome di Josh Rossetti non è mai stato fatto in maniera esplicita all’interno del post, tuttavia, i riferimenti sono stati decisamente espliciti. Al di sotto dell’intervento in questione, sono stati numerosi i commenti delle persone che hanno apprezzato la scelta di Monia. In tanti l’hanno rassicurata dicendole di non colpevolizzarsi, in quanto a tutti può succedere di prendere una sbandata per una persona sbagliata.

Altri, invece, hanno invitato la donna a scappare a gambe levate dalla famiglia del ragazzo che, in troppe occasioni, ha dato dimostrazione di essere particolarmente invadente e irruenta. Basti pensare ai numerosi interventi fatti da Marcella Bonifacio in merito al percorso di sua figlia Greta Rossetti all’interno della casa.