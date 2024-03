In questi giorni si è molto parlato dello scontro che c’è stato dopo la finale del Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti, fratello di Greta. Sulla faccenda è ampiamente intervenuto il ragazzo, così come sua madre Marcella Bonifacio, ed anche la madre di Monia La Ferrera. Al momento, dunque, mancava solo la versione di Max, la quale è prontamente arrivata in queste ore.

Le parole di Massimiliano Varrese dopo lo scontro con Josh Rossetti

A distanza di qualche giorno dalla quasi rissa scoppiata fuori dagli studi del Grande Fratello con Josh Rossetti, Massimiliano Varrese ha deciso di rompere il silenzio. L’attore ha preso possesso dei suoi account social, ed ha cominciato a condividere alcuni contenuti. Innanzitutto, il protagonista ha voluto ringraziare tutti coloro i quali lo hanno sostenuto, in quanto è stato l’unico uomo tra i finalisti.

Successivamente, poi, Massimiliano ha speso alcune parole in merito ai recenti accadimenti. L’attore, però, non è stato esplicito, ma ha preferito adoperare il suo modo di fare criptico e da guru con cui il pubblico l’ha conosciuto. Varrese ha detto che preferisce adoperare “il silenzio dell’attesa”, perché la verità ne vale, ma non è tutto.

Max travolto dall’affetto dei fan? Il suo racconto

Questa notte, infatti, Massimiliano ha condiviso una nuova Instagram Storie nella quale ha detto di aver vissuto il primo giorno di “normalità” dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello. L’uomo, poi, ha ammesso che in questi giorni sta osservando con distacco e discrezione tutte le notizie che stanno circolando.

Massimiliano, poi, ha ringraziato le persone che hanno saputo vedere dove fosse la verità. Varrese ha dichiarato di aver ricevuto tanto affetto per le vie della città, tanti abbracci e parole di conforto, cosa che lo rende felice ed orgoglioso della persona che è e del percorso fatto all’interno della casa. Il protagonista, poi, ha concluso dicendo di non smettere mai di confidare nella verità, che prima o poi verrà a galla.