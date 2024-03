Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione del Grande Fratello. Il percorso dei concorrenti, dopo più di sei mesi, si è finalmente concluso. Come sempre, la rubrica Il meglio e il peggio di è pronta a mettere in evidenza tutti gli accadimenti più importanti, con particolare attenzione verso le news dell’ultima ora.

L’appuntamento è stato piuttosto incalzante. Ovviamente, non è stato dato spazio alle dinamiche tra gli inquilini, ma ai risultati dei televoti e alle diverse eliminazioni. Sul podio, si sono classificate tre donne.

Grande Fratello 2023, le news dell’ultima ora: il meglio e il peggio di lunedì 25 Marzo

Non ci saranno più altre puntate del Grande Fratello 2023 perché ieri sera questa edizione si è conclusa con l’attesissima finale. Questo appuntamento si è svolto in un modo un po’ particolare. Alcune questioni, infatti, sono rimaste in sospeso. Alfonso Signorini non ha potuto fare spazio a certe dinamiche, ma solo alle eliminazioni e ai finalisti.

La vittoria, sorprendentemente, è stata portata a casa da una concorrente inaspettata. La maggior parte del pubblico era certa che il percorso si concludesse in modo completamente diverso. Sui social network, nel corso della notte, sono comparsi molteplici commenti indignati.

Una gara tutta al femminile

La finale del Grande Fratello 2023 è stata caratterizzata dalla presenza di numerose concorrenti donne. Diverse persone speravano di vedere Massimiliano Varrese arrivare più avanti, ma la situazione si è evoluta in modo differente.

Dopo l’eliminazione di Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, anche l’ex attore di Carabinieri è stato costretto ad abbandonare il reality show. Ha avuto la peggio contro Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Il diretto interessato, poco prima di uscire, aveva pronunciato delle parole sibilline: “Sono l’unico uomo e credo vada celebrata la donna stasera“.

L’ultimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

La coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ancora una volta, è stata messa sotto i riflettori. Durante gli ultimi mesi, il loro rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi. L’uomo si è complimentato con lei dicendole di essere orgoglioso di lei. A parer suo, è stata d’esempio per tante ragazze.

La diretta interessata, sulla scia dei complimenti ricevuti, non ha potuto fare a meno di elogiare il suo approccio. È contenta di come ha affrontato la cosa. L’arrivo di Greta Rossetti, invece di peggiorare la situazione, ha fornito quello stimolo in più per sistemare il rapporto con Mirko: “Ho perdonato e per il mio carattere non pensavo che ce l’avessi mai fatta”.

Eletta la vincitrice del Grande fratello 2023

Il momento più importante della puntata, ovviamente, si è svolto alla fine. Perla Vatiero e Beatrice Luzzi si sono scontrate in un televoto che ha decretato la vincitrice. Per volere del pubblico, è stata proprio l’ex vincitrice di Temptation Island a ottenere il primo posto.

Beatrice, invece, si è classificata seconda. Il popolo del web è rimasto piuttosto incredulo davanti a tale decisione. I fan dell’attrice speravano di vederla trionfare. Il percorso fatto, infatti, le ha permesso di sperimentare tante emozioni diverse e di superare ostacoli quasi insormontabili.

Anche questa edizione del Grande Fratello è terminata. Il reality show, tuttavia, a partire da settembre, sarà pronto ad aprire le porte ad altri intrepidi concorrenti. Sicuramente, nel corso dei prossimi mesi, verranno definiti i dettagli.