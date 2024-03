Come ogni anno, una volta terminato il Grande Fratello, i concorrenti si cimentano in una festa per ritrovarsi tutti insieme al di fuori della casa di cinecittà. Si tratta di un evento molto atteso per i partecipanti, i quali possono finalmente scatenarsi senza essere ripresi costantemente dalle telecamere. Ebbene, ieri sera, martedì 26 marzo, si è celebrata la festa di chiusura di questa edizione del GF, a cui hanno preso parte quasi tutti i concorrenti di quest’anno. Tra i grandi assenti, però, c’è stata Beatrice Luzzi, cosa che ha generato particolare stupore e sgomento. Sembrava, infatti, che nelle ultime settimane di permanenza all’interno della casa, le cose fossero rientrate e i dissapori tra la donna e tutti gli altri coinquilini fossero stati dissipati ma, a quanto pare, così non è stato. La donna, infatti, ha deciso deliberatamente di non parteciparvi per dedicarsi ad altro.

Ecco perché Beatrice Luzzi non ha partecipato alla festa post GF

Beatrice Luzzi ha deciso di non prendere parte alla festa post Grande Fratello organizzata da tutti i concorrenti. All’evento c’erano, non solo i concorrenti del GF, ma anche Rebecca Staffelli. In certi casi anche Alfonso Signorini è solito prendere parte a questi eventi, tuttavia, in questa circostanza, non è apparso. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento è stata, chiaramente l’assenza di Beatrice Luzzi.

La donna, ieri, ha registrato un video per i suoi fan di Instagram nel quale ha informato i follower di essere diretta a Milano per registrare l’intervista per Verissimo, che andrà in onda nel corso di questo fine settimana. La donna ha spiegato di non aver dormito neppure per un secondo, sta di fatto che fosse davvero uno straccio. Dopo le riprese, dunque, ha preferito tornare a casa sua, in compagnia dei suoi figli, i quali pare siano rimasti piuttosto male della mancata vittoria di sua madre.

Altri due assenti all’evento e retroscena su Greta Rossetti

Beatrice Luzzi, dunque, ha preferito circondarsi dell’affetto delle persone care, invece che trascorrere una notte insieme a delle persone con cui, purtroppo, non è mai andata particolarmente d’accordo. Ad ogni modo, oltre a Beatrice, all’evento erano assenti anche Massimiliano Varrese, che dopo la finale del GF è stato aggredito dal fratello di Greta Rossetti, e Alex Schwazer.

Proprio a proposito di Greta, alcuni utenti hanno notato che, dalle Instagram Stories pubblicate dai partecipanti alla festa post GF, si è notato che la ragazza fosse particolarmente triste, quasi sul punto di lasciarsi andare ad un pianto disperato. Molti utenti credono che a rendere lo stato d’animo della ragazza particolarmente inquieto siano stati i recenti accadimenti e le interferenze che hanno riguardato la sua famiglia, sua madre e suo fratello in primo luogo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina