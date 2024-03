Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello è scattata quasi una rissa tra Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, e Massimiliano Varrese. Sul web hanno iniziato a circolare video inerenti lo scontro tra i due, ma la dinamica non era molto chiara. A svelare tutto è stato Josh, il quale ha pubblicato un video in cui ha chiarito come siano andate le cose.

Le parole di Josh Rossetti dopo l’aggressione a Massimiliano Varrese dopo il GF

Josh Rossetti ha rotto il silenzio dopo la quasi rissa con Massimiliano Varrese al di fuori degli studi del Grande Fratello. Il ragazzo ha svelato che sia stato l’attore ad inveire per primo contro di lui e contro Monia La Ferrera. Il protagonista avrebbe scoperto solo in quel momento della relazione tra la sua ex e il fratello di Greta Rossetti, pertanto, avrebbe dato di matto.

Dopo svariate istigazioni e provocazioni, dunque, Josh ha detto di essersi avvicinato all’auto di Varrese chiedendogli gentilmente di scendere per poter parlare da vicino da uomo a uomo. Max, però, non avrebbe fatto altro che ridergli in faccia e rifiutando di assecondare la sua volontà di confrontarsi.

L’intervento di Marcella Bonifacio e la reazione di Massimiliano

In seguito, poi, Josh Rossetti ha ammesso di aver perso il controllo, e di aver dato di matto, cosa per cui si scusa. Nel frattempo, anche mamma Marcella Bonifacio è intervenuta sulla questione. La donna ha dato la colpa ad entrambi, in quanto ci sono state delle esagerazioni da tutte e due le parti. Ad ogni modo, non è intervenuta più di tanto, lasciando che i due si sbrigassero la faccenda. Sul fronte Massimiliano Varrese, invece, vige il silenzio. L’ex gieffino, infatti, non ha pubblicato alcun contenuto sui suoi social, cercando di non alimentare ulteriormente la faccenda.

Potrebbe interessarti: Ecco come vedere la replica della finale del GF