Amici 23 è tornato in onda su Canale 5 con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, martedì 26 marzo 2024. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? I ragazzi avranno continuato a commentare i giudizi arrivati durante il primo appuntamento con il serale? Saranno arrivati nuovi guanti di sfida in vista della seconda puntata dopo quello della lap dance a Gaia? Questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, nuovo guanto di sfida per Mida

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 è iniziata proprio con l’arrivo di un nuovo guanto di sfida. A riceverlo è stato Mida da parte di Anna Pettinelli che ha scritto anche alla sua collega Lorella Cuccarini. La prof si è riferita al precedente guanto arrivato e rifiutato dall’alunno e dalla sua insegnante. Mida avrebbe dovuto cantare Halleluja. Secondo la Pettinelli, con un po’ di ricerche, avrebbero scoperto che ne esistono svariate versioni. Per cui, come quella di Bob Dylan, poteva esserci qualcosa alla portata di Mida. Per Anna, Lorella e l’allievo hanno fatto una figuraccia.

A questo punto la Pettinelli ha cambiato canzone ma non le modalità. Lei vuole sentire cantare senza effetti ed aiutini. Quindi, prossimamente un guanto del genere potrebbe arrivare anche ad altri cantanti. Mida dovrà cantare un pezzo per cinquanta secondi a cappella, poi su base senza autotune, senza rap o barre. Nessun effetto sarà consentito ad eccezione del reverbero.

Il brano scelto da Anna è Io canto di Laura Pausini e dovrà vedersela con Martina. Mida ha detto di essersi sempre messo in gioco ma è consapevole che contro Martina, senza autotune, perderebbe. Sarah pensa che il brano sia troppo lontano da Mida e molto vicino a Martina. L’allievo ha detto che, a questo punto, potrebbe fare un guanto sulle barre rap, per Martina sarebbe la stessa cosa.

Mida si confronta con la Cuccarini

Il cantante è andato quindi a parlare con Lorella Cuccarini. La prof non si è soffermata troppo sulla lettera ma ha detto a Mida che secondo lei il guanto si potrebbe accettare. L’allievo però si è detto contrario. Per lui è un no categorico. Lorella ha cercato di far riflettere Christian. Consapevole che il ragazzo sia un cantante di nuova generazione e non facente parte del bel canto, questo non vuol dire che lui non sappia cantare. La Cuccarini non vuole obbligare Mida ad accettare il guanto ed ha invitato il ragazzo a riflettere bene. Lorella ha anche detto che lei risponderà a suo modo a questo guanto. Secondo lei, la Pettinelli, dopo il secondo rifiuto, continuerà con questo tipo di assegnazioni. Mida ora potrà pensarci e nel caso dovesse decidere di accettare potrà contattare la sua prof.

Nuovo guanto: ancora Marisol vs Gaia

Intanto in casetta è arrivato un nuovo guanto di sfida indirizzato a Marisol. A scrivere è stato Raimondo Todaro che ha schierato Gaia. Per lui, Marisol è stata sempre osannata dalla Celentano, per questo non avrà problemi ad accettare il guanto basato sulla versatilità.

Dopo aver visto la coreografia, Marisol ha detto che non si sente la prima della classe. Sa di avere delle lacune ma non pensa che le spalle siano un problema molto grave. Si è detta disposta ad accettare il guanto perché pensa sia equo. Gaia crede il pezzo sia difficile, mette alla prova Marisol ma anche lei stessa, visto che non studia più hip hop, lo ha ripreso solo ad Amici.

Le riflessioni di Gaia

Gaia si è confrontata con Martina in vista del guanto. La ballerina ha fatto capire di non sentirsi troppo avvantaggiata rispetto a Marisol. Ora si sente due pesi sulle spalle, oltre alla lap dance. Gaia pensa che dovrebbe sentirsi valorizzata dal suo prof. Sa di poter fare il balletto ma c’è una probabilità di vittoria anche da parte di Marisol. La danzatrice crede che Todaro avrebbe potuto giocarsi la carta dell’emotività con Gaia.

Gaia si confronta con Raimondo Todaro

Gaia ha deciso di andare a parlare con il suo professore. La ballerina ha spiegato di avere delle perplessità sul guanto perché non la valorizza abbastanza, non perché non si sente versatile. Crede però che la versatilità non sia il suo punto più forte e Marisol può farlo molto bene. Todaro ha detto di fidarsi di Gaia.

Pensa che lei valga e si fida della sua ballerina. Visto che è stata toccata sulla versatilità, non ha paura di dimostrarla, di farla vedere. Raimondo è consapevole che Marisol saprà farlo ma lui è certo del valore che Gaia ha. Tra l’altro il prof ha detto che non ama vincere facile ed in questo caso il risultato non è scontato. Raimondo ha detto che il guanto è alla pari e non può mettere la mano sul fuoco. Ma quello che vuole dimostrare è che Gaia è forte più degli altri. Deve stare serena, a prescindere dal punto.

Ancora insicurezze per Gaia

Intanto Gaia sta continuando a preparare il guanto di lap dance. La danzatrice ha indossato l’abbigliamento in casetta come consigliato dalla Celentano. Per lei non mancano le insicurezze. La ballerina ha ribadito tutta la vergogna che prova parlando con Lucia, Martina e Marisol. Nonostante tutti i complimenti delle sue amiche, la danzatrice è apparsa ancora molto perplessa e spaventata.

La ceretta a Giovanni

Giovanni ha chiesto a Martina di farle la ceretta. La cantante si è rifiutata ma poco dopo ha ceduto, con l’aiuto di Gaia e Sofia. Inutile dire che il ballerino ha urlato ad ogni strappo. Poco dopo sono accorse anche Marisol e Sarah a dare una mano!