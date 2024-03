Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, lunedì 25 marzo 2024, su Canale 5, con una puntata tutta nuova del daytime. Gli allievi hanno affrontato ufficialmente il primo appuntamento con il tanto atteso serale. Appuntamento in cui sono stati definitivamente eliminati dal talent il cantate Ayle ed il ballerino Kumo. Che cosa sarà accaduto dunque in queste ultime ore nella scuola più famosa d’Italia? Ci saranno state le relazioni dei ragazzi e degli eliminati della prima puntata? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, Kumo abbandona: una sorpresa per lui

La striscia quotidiana di Amici 23 di quest’oggi si è aperta proprio con ciò che accaduto al serale. Kumo è stato uno degli eliminati della prima puntata eppure per lui è arrivata una grande sorpresa. Dance Haus ha deciso di inviare un messaggio all’ex allievo. La direttrice ha offerto una borsa di studio a Kumo per un anno, a Milano.

Il danzatore ha ringraziato e ha poi potuto salutare i suoi compagni di avventura che lo hanno stretto in un abbraccio collettivo. L’emozione non è mancata, Martina proprio non è riuscita a trattenere le lacrime per l’eliminazione del suo amico.

I commenti e le reazioni dei ragazzi

I ragazzi hanno commentato i giudizi che sono arrivati durante la prima puntata del serale. Petit ha parlato dei complimenti ricevuti da Cristiano Malgioglio. Essere riconoscibile, secondo lui, è fondamentale per un cantante. Petit ha ringraziato anche Michele Bravi perché rendere attuale un classico è uno degli obiettivi del cantante. Giovanni ha commentato le critiche giunte da Malgioglio. Ha detto di essere rimasto male dal commento sulla mancanza del sangue bollente. Lucia è intervenuta dicendo che si notava dell’ansia e del nervosismo e Giovanni, per questo anche lei avrebbe votato Petit in quella sfida.

Veniamo alla prova di Marisol contro Martina. Secondo Petit, la sfida più difficile in assoluto. Martina ha ricevuto dei meravigliosi complimenti da parte di tutti i giudici per cui ha detto che non sapeva che cosa aspettarsi, dunque è rimasta molto contenta dei giudizi che sono poi arrivati. Perché lei ha molta paura di non dare il giusto valore a degli artisti importanti quando canta le cover. Martina non è mai del tutto contenta, pretende molto da sé stessa ma la verità è che non crede troppo in lei. Tanti i complimenti per la cantante anche da parte degli altri allievi, soprattutto da Holden che la teme come avversaria.

Holden vs Lil Jolie. Holden ha ricevuto bei complimenti sul timbro da Cristiano e ne è rimasto molto contento. Lil Jolie ha perso questa prova contro il suo collega ed ha ricevuto dei commenti come quello di Giuseppe Giofré in cui veniva detto che era bella e sciolta. In realtà Angela ha detto che era molto in ansia ed in effetti si è notato per l’intera puntata, fino alla fine. Lil non si aspettava un giudizio positivo da Malgioglio, in realtà a lui è piaciuta, anche se il punto l’ha preso Holden e lei ne è rimasta male. Lei sente di essere ipnotica e di avere un bel timbro.

Ed ancora Nicholas vs Giovanni sul guanto con la partner. Nicholas non si aspettava dei commenti negativi visto che era un guanto lanciato dalla sua squadra. Giovanni si è detto contento dal risultato nonostante tutto ed ha ricevuto anche dei bei commenti da parte di Giofré.

Mida vs Lil Jolie. Cristiano si è emozionato per l’esibizione di Mida ed è contento di aver ricevuto dei commenti così belli, non se lo aspettava. Lil ha perso questa prova, come diceva anche poco prima, e ha detto che Mida nell’esibizione è stato molto sincero nelle barre. Angela ha spiegato che non poteva dare di più di quello che ha dato mentre Mida è stato più impattante. Poi durante il ballottaggio ha sicuramente avuto una reazione migliore, probabilmente perché era molto in ansia.

Sofia è stata l’unica a non esibirsi

Sofia è stata l’unica a non esibirsi durante la prima puntata del serale e si è detta molto dispiaciuta e delusa. Avrebbe voluto ballare e magari portare qualcosa di nuovo al pubblico. Non pensa che i professori non l’abbiano schierata perché è meno forte ma piuttosto perché hanno determinati schemi. Adesso sta meglio.

Un nuovo guanto Gaia vs Marisol

Iniziano ad arrivare nuovi guanti di sfida in vista della seconda puntata del serale. Il nuovo guanto di sfida è stato indirizzato a Gaia da parte della Celentano. Dopo aver rifiutato il guanto di pole dance, ha proposto la lap dance contro Marisol. La maestra ha evitato molti passi tecnici, nonostante crede che la ballerina abbia ancora delle problematiche. Vede Gaia accettabile nel suo stile e se coperta. Ma questo non basta. Ora dovrà essere convincente, accattivante e sexy, senza paura. La Celentano deciderà come far vestire la ballerina. La Celentano sa che Gaia è cresciuta ma evidentemente vuole metterla alla prova, convinta che possa dare molto di più con maggiore impegno.

Gaia ha potuto vedere la coreografia insieme ai suoi compagni. Dopo la visione ha detto che il guanto è diverso ed è equo. L’allieva non si sente sexy ma quella è una sua questione personale e crede che sarà sempre così. E’ consapevole che nella danza bisogna mostrarlo, magari anche fingendo. Gaia si sente di essere cambiata in molte cose e non crede di coprirsi più come faceva prima. L’allieva si è detta contenta di questo guanto perché potrà spingersi oltre i suoi limiti.

Dopo le prime prove per il guanto di sfida, Gaia ha avuto un momento di sconforto. A consolarla ci ha pensato proprio Marisol. La ballerina ha spiegato di sentirsi ridicola in questa esibizione. Marisol ha chiesto a Gaia di provare insieme quando vorrà. L’allieva di Todaro ha detto di vedersi brutta nonostante gli incoraggiamenti della sua amica.

Cosa dovrà indossare Gaia

Tornata in casetta, Gaia ha ricevuto l’abbigliamento per il guanto di sfida e lo ha aperto in camera insieme a Nicholas. Nel pacco giunto, era presente una busta rossa da parte della Celentano. La maestra ha spiegato l’outfit per coreografia. Dovrebbe prenderlo come un esercizio, come accaduto durante l’anno. La Celentano ha consigliato alla ragazza di indossare l’abbigliamento subito di fronte allo specchio o durante le prove per potersi abituare. Cos’è l’abbigliamento? Un top e una culotte bianca. Oltre che i tacchi. Gaia si è detta contenta del fatto che la maestra la voglia spronare ma il problema riguarda lei. Riuscirà la ballerina a superare i suoi limiti e sorprendere tutti, anche la stessa Celentano?