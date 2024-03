Beatrice Luzzi si sta godendo serenamente questi ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello. La donna, ormai, ha acquisito tante consapevolezze nel corso di tutti questi mesi trascorsi all’interno della casa. L’attrice ha superato tantissimi televoti, sempre in maniera egregia, ed è stata anche definita come la prima finalista di questa edizione. Secondo moltissimi utenti del web, la donna dovrebbe aggiudicarsi la vittoria, tuttavia, ci sono altri sfidanti forti, tra cui, soprattutto Perla Vatiero. Al di là di come vadano le cose, però, Beatrice in queste ore ha deciso di fare il cosiddetto “cappotto” ai concorrenti con cui ha convissuto, ed ha dato luogo a dei discorsi molto intensi.

Le riflessioni di Beatrice Luzzi sui concorrenti del Grande Fratello

All’indomani della messa in onda della semifinale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è concessa un bagno rilassante in piscina in compagnia di Simona Tagli. Le due donne si sono lasciate andare ad una chiacchierata molto intima, durante la quel sono stati affrontati svariati temi. L’attrice ha ripercorso un po’ le tappe della sua esperienza all’interno della casa, e non ha potuto fare a meno di dirsi alquanto delusa da alcune persone.

Partendo da Giuseppe Garibaldi, il quale è rimasto molto male per la sua eliminazione, Beatrice ha ammesso che il ragazzo, forse, meritava di uscire. Il motivo risiede nel fatto che, a suo avviso, abbia mentito fino alla fine in merito alle ingerenze di Anita Olivieri sul suo modo di agire. Poi Beatrice è passata a Vittorio Menozzi, il quale pare sia adirato con il GF, A tal riguardo, ha criticato il modo in cui il giovane si sia “intromesso” nel rapporto che si stava venendo a creare tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. L’attrice ha ribadito di aver sempre consigliato al suo amico di farsi da parte e di non impelagarsi in questa situazione, in quanto gli si sarebbe potuta ritorcere contro, ma lui non le ha dato retta e, in effetti, ne ha pagato le conseguenze.

Chiosa epica della Luzzi: il web la vuole vincitrice del GF

Beatrice Luzzi, poi, è passata a tutti gli altri concorrenti che, durante questa esperienza all’interno della casa, si sono mostrati ingrati nei suoi riguardi. Lei, quando gli altri ne hanno avuto bisogno, si è sempre mostrata solidale. Quando, però, essere bisognosa è stata lei, tutti si sono dileguati. Simona Tagli ha appoggiato la sua versione dei fatti e si è complimentata con la sua coinquilina per il modo in cui ha saputo gestire tutto.

Bea: "..no no non l'hanno rifiutata per niente la mia solidarietà, e quando avevo bisogno IO della loro che non è arrivata, perché la mia l'hanno presa e come.."#GrandeFratello pic.twitter.com/w0imhYULlr — Iaia Trilli ✨ (@IaiaTrilli) March 22, 2024

Beatrice ha voluto concludere con una chiosa epica, che ha entusiasmato il popolo del web. La concorrente, infatti, ha detto che, spesso, quando una donna ha un carattere forte, le viene detto che ha un comportamento da maschio. Tuttavia, è davvero difficile, al giorno d’oggi, trovare un uomo che abbia il carattere maschile che hanno certe donne. Dopo questa frase, sul web sono piovuti applausi virtuali, e sempre più persone stanno spronando i telespettatori a dare la corona all’unica vera vincitrice di questa edizione del GF.