Durante la semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 21 marzo, ci sono state ben tre eliminazioni. Le prime due sono state alquanto “aspettate”, mentre la terza decisamente no. A dover lasciare la casa a un passo dalla finale, infatti, sono stati Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. Proprio quest’ultimo ha rivelato le sue prime impressioni dopo la sua uscita, e non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico.

Eliminazione inaspettata per Giuseppe Garibaldi: anche Signorini basito al GF

Giuseppe Garibaldi è stato il terzo eliminato della puntata di ieri del Grande Fratello. Il ragazzo si trovava al televoto contro Perla Vatiero e Greta Rossetti, e ne è uscito sconfitto, mentre la Vatiero è stata eletta quinta finalista. La sua eliminazione è stata davvero inaspettata, anche perché secondo molti Giuseppe sarebbe potuto essere un papabile vincitore di questa edizione del GF. Lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso che non se lo aspettava.

Molto probabilmente, di questo era un po’ convinto anche il ragazzo. Una volta uscito dalla casa, infatti, è stato raggiunto dallo staff del reality show, il quale gli ha chiesto di esprimere le sue prime impressioni su quanto accaduto. Ebbene, in tale occasione, il ragazzo non ha nascosto di essere molto deluso, soprattutto perché non se lo aspettava.

La delusione di Giuseppe e il supporto dei fan

Le prime parole di Giuseppe Garibaldi dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello sono state colme di delusione. Il concorrente, infatti, ha ammesso che non si aspettava minimamente un epilogo del genere. Soprattutto negli ultimi tempi, infatti, stava fantasticando sulla finale. Il suo sogno era proprio quello di arrivare a spegnere le luci della casa più spiata d’Italia, mentre non ce l’ha fatta per un soffio.

Ad ogni modo, malgrado la delusione e il dispiacere, Giuseppe ha ammesso di essere soddisfatto di essere arrivato fino a questo punto, quindi, non può fare altro che ringraziare immensamente il GF per avergli dato questa grande opportunità. Nel frattempo, sul profilo Instagram di Garibaldi ci sono tante storie ri-condivise di fan che confidavano nella sua finale e, perché no, anche nella sua vittoria.