Durante la puntata di ieri del Grande Fratello, tra gli ex vipponi presenti in studio, mancava Vittorio Menozzi. Il ragazzo aveva già annunciato mediante il suo profilo Instagram che si sarebbe assentato, tuttavia, non aveva dato tante spiegazioni in merito alle motivazioni. Ebbene, in queste ore sono trapelate sul web alcune indiscrezioni. Ecco il presunto reale motivo per cui il giovane si sarebbe assentato.

Cosa c’è dietro l’assenza di Vittorio Menozzi dal GF? La segnalazione

I fan di Vittorio Menozzi si sono preoccupati per la sua assenza durante la puntata di ieri del GF. Il ragazzo, infatti, solitamente è sempre presente durante le puntate e, di tanto in tanto, viene anche chiamato in causa da Alfonso Signorini. Ieri, però, non si è presentato, e la cosa ha generato non poche domande.

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione piuttosto interessante sul conto del ragazzo. Fonti a lui vicine, infatti, hanno fatto sapere che la famiglia di Vittorio, particolarmente i suoi genitori, sarebbero molto arrabbiati con il Grande Fratello a causa di tutta la questione che ha coinvolto loro figlio e Beatrice Luzzi. Proprio per tale motivo, dato che Menozzi si lascerebbe molto influenzare dal giudizio dei suoi genitori, avrebbe deciso di non presentarsi in puntata.

Vittorio diserterà anche la finale del Grande Fratello?

Stando a quanto emerso dalla segnalazione in questione, pare che Vittorio Menozzi dovrebbe disertare anche la finale del Grande Fratello, che si terrà lunedì 25 marzo. Al momento, però, non è ancora chiaro se questo avverrà o meno. Vittorio, infatti, mediante il suo account di Instagram, ieri sera, aveva dichiarato che si stesse preparando per prendere parte al gran finale del programma.

Per quanto riguarda i rumor appena trapelati, invece, il ragazzo non ha risposto, non ancora almeno. Al momento il giovane è su di un treno in compagnia di Federico Massaro, eliminato durante la puntata di ieri del GF. Non resta che attendere per vedere se darà la sua versione dei fatti.

