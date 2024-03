Da quanto Anita Olivieri è uscita dalla casa del Grande Fratello, si è trovata a fare i conti con una situazione piuttosto sgradevole. L’ex gieffina, infatti, una volta fuori, si è scontrata con una realtà che, molto probabilmente, non si aspettava affatto. La giovane, infatti, credeva di essere amata dal pubblico, almeno questo era ciò che le facevano trapelare in casa. Quando è uscita, però, è stata travolta dagli insulti e dalle critiche, al punto da prendere una decisione piuttosto drastica che riguardano i social.

La decisione di Anita Olivieri per arginare le critiche sui social

In questi giorni, Anita Olivieri si è resa protagonista di uno sfogo, nel quale ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini, il quale pare l’abbia illusa di avere parecchi consensi al di fuori della casa del GF. La verità, però, non sembra essere affatto questa. La protagonista, infatti, si è trovata a fare i conti con delle accuse molto pesanti che, probabilmente, sta facendo fatica a reggere.

Proprio per tale motivo, gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno fatto sapere che la giovane sembrerebbe aver limitato i commenti ai suoi post di Instagram. A quanto pare, non tutti possono commentare al di sotto dei suoi contenuti e, comunque, molti interventi sembra siano stati accuratamente filtrati.

Anche Giuseppe segue la direzione di Anita?

Questa decisione pare sia stata presa per cercare di arginare tutte le critiche che la giovane sta ricevendo. Ad ogni modo, la scelta di Anita va un po’ a cozzare con quanto detto durante la puntata di ieri del GF. La ragazza, infatti, si è confrontata con Beatrice Luzzi, a cui ha detto che, tanto, la gente da casa sa perfettamente quale sia la verità.

Ebbene, questo è vero, ma a quanto pare, la verità non propenderebbe per la Olivieri, considerando che è stata costretta a limitare i suoi commenti. In ogni caso, sembrava che anche Giuseppe Garibaldi avesse adoperato la stessa strategia della sua coinquilina, tuttavia, questa indiscrezione è stata smentita da alcuni utenti che, invece, hanno dichiarato che Garibaldi ha riattivato tutto regolarmente.