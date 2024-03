Questo pomeriggio, mercoledì 20 marzo 2024, su Canale 5 è andata in una nuova puntata del daytime di Amici 23. Dopo aver visto tutte le squadre, per la prima volta, sul palco dello studio del serale, sappiamo bene che in casetta è anche arrivato il primo guanto di sfida di questa edizione. A questo punto che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi della scuola per giovani talenti più famosa d’Italia? Scopriamolo subito qui di seguito.

Amici 23, un nuovo guanto di sfida

Il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 23 si è aperta con l’arrivo di un nuovo guanto di sfida. Ad averlo ricevuto è stato Nicholas. A scrivere è stato il suo ex insegnante, Raimondo Todaro. La sfida sarà contro Giovanni. Lo stile sarà il flamenco che, come ha detto il prof, non appartiene a nessuno dei due allievi. Todaro crede che Nicholas possa farlo dignitosamente ma non pensa che possa farlo meglio di Giovanni. Per Raimondo, Nicholas ha voluto il serale a tutti i costi ed ora dovrà dare dimostrazione.

Nicholas crede che il flamenco si avvicini molto allo stile di Giovanni. Il primo infatti ha dimostrato in casetta tutto il suo disaccordo e credo che Todaro, a questo punto, forse non aveva dei pensieri positivi su di lui.

Nicholas ha incontrato Emanuel Lo dopo aver ricevuto la comunicazione del guanto di sfida. Il suo nuovo professore pensa che Giovanni sarà avvantaggiato ma nel nel flamenco bisogna sempre tirare fuori il carattere ed il carisma. E’ questo il vero lavoro che dovrà fare il danzatore. Secondo Emanuel, Nicholas potrà fare un buon lavoro e dovrà spingere tanto sulla forza.

Il guanto di sfida al contrario

Anche Giovanni ha ricevuto un guanto di sfida. Dovrà sfidare Nicholas, a sua volta. Emanuel Lo crede che Giovanni non sia un danzatore completo anche se ha un bel fisico. Su cosa si confronteranno? Su un passo a due, aspetto su cui Nicholas è sicuramente molto forte. Dopo aver visto la coreografia, Giovanni ha detto che nel latino non esistono le prese, anche se ci sono i balli di coppia. Invece questo balletto è tutto prese con i passaggi di modern. Il danzatore pensa che il guanto non sia equo. Giovanni crede che Elena d’Amario sia un punto a favore per Nicholas, perché è proprio lei la ballerina partner del guanto, ballerina con cui Nicholas ha ballato molte volte.

Giovanni ha avuto modo di confrontarsi con Raimondo Todaro sul guanto di sfida. Il professore ha detto che sarebbe meglio provarci in quanto se dicessero al serale che il guanto non è equo, i giudici potrebbero non essere d’accordo e far perdere il punto alla squadra. Per Todaro, Giovanni ha più carisma di Nicholas. Il pezzo è passionale e sensuale. Le prese potrebbe farle. Per cui, per il prof, potrebbe portare a casa il guanto e soprattutto fare una bella figura. Pur non vincendo, una bella esibizione farebbe fare una figuraccia agli avversari. Il compito è stato quindi accettato ufficialmente.

Nicholas risponde a Giovanni e Todaro

Nicholas ha scoperto ciò che Giovanni e Raimondo si sono detti in sala prove. Il ballerino si è poi confrontato con il suo collega sulle parole che ha ascoltato. Nicholas ha quindi spiegato che è stata una cosa pessima. Lui, al guanto di sfida, non si è azzardato a dire di voler far fare una figuraccia a Giovanni. Anche perché lui dà valore a ciò che hanno vissuto in queste settimane insieme. Giovanni ha cercato di giustificarsi dicendo che sono in competizione ed è normale, non per questo non dovranno più parlarsi. Evidentemente Nicholas considerava il rapporto in modo diverso.

Anche gli altri allievi sono rimasti molto male per le parole di Giovanni nei confronti di Nicholas. La discussione tra i due ballerini è andata a vanti molto a lungo. Giovanni ha ammesso che in quel momento, mentre parlava con Raimondo, quelle cose che ha detto le pensava veramente. Come andrà a finire?

Nicholas incontra di nuovo Emanuel

Nicholas ha incontrato nuovamente Emanuel dopo quello che è successo. L’allievo si è detto dispiaciuto perché pensava di aver costruito un bel rapporto con Giovanni. Per lui è stata un grande delusione. E’ vero che c’è la competizione ma bisogna farlo nel modo giusto e lui non avrebbe mai detto nulla del genere nei confronti di nessun suo compagno di avventura.

Giovanni e Nicholas provano insieme

Poco dopo Giovanni e Nicholas hanno iniziato a preparare insieme il guanto di sfida. Già prima di entrare in sala, i due allievi non si sono scambiati nemmeno una parola. In palestra, hanno iniziato a lavorare alla coreografia, sempre senza parlarsi.

Dopo la lezione, entrambi sono tornati in casetta. Nicholas si è confrontato con Gaia, spiegando che con Giovanni non si sono mai rivolti una parola. Riusciranno a chiarirsi?