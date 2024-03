Le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne rivelano che non mancheranno liti accese, decisioni inaspettate e colpi di scena. Al Trono Over ci saranno dei diverbi fortissimi tra Tina Cipollari e una dama del parterre femminile. A quello Classico, invece, Brando Ephrikian diserterà la scelta, mentre Ida Platano avrà delle riappacificazioni, ma anche delle discussioni. Ecco tutto quello che ci aspetta.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: la decisione di Brando, liti per Ida

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che saranno trasmesse su Canale 5 dal 18 al 22 marzo, vedremo che Brando Ephrikian diserterà la scelta, Tutto sarà pronto per concludere il suo percorso ma, alla fine, si tirerà indietro e dirà di avere bisogno di un altro po’ di tempo. La sua decisione, ovviamente, lascerà tutti senza parole, specie le corteggiatrici. Per alcune puntate, poi, sarò assente, e la prossima settimana dovrebbe andare in onda la conclusione del suo percorso.

Ida Platano farà la pace con Mario Cusitore. I due trascorreranno un’esterna molto piacevole a Roma e, finalmente, metteranno da parte i vecchi dissapori. Questa tregua, però, non durerà molto a lungo. In seguito, infatti, i due avranno dei diverbi, dovuti soprattutto alla vicinanza che la donna ha anche con Pierpaolo. In merito a Daniele, invece, la donna deciderà di eliminarlo in quanto troppo piccolo per lei. Il nuovo tronista Daniele, invece, uscirà con due corteggiatrici, e già deciderà di eliminarne una. Lui è sicuramente un personaggio senza troppi peli sulla lingua.

Spoiler Trono Over: Tina contro Tiziana, Gemma bersagliata

Per quanto riguarda le vicende del Trono Over, invece, Gemma Galgani tornerà al centro dell’attenzione. La dama sta conoscendo un nuovo cavaliere, del quale però., non sembrerà essere particolarmente entusiasta. malgrado questo, però, deciderà di continuare a conoscerlo. La sua decisione farà arrabbiare Tina Cipollari, la quale l’accuserà di prendere solo in giro il signore, poiché si vede lontano un miglio che lei non è interessata a lui.

Angelo, invece, continuerà ad uscire con Tiziana, malgrado tutti i disguidi acuti la scorsa settimana. L’uomo le porterà anche un regalo in occasione del suo compleanno, e lei ne sarà felice. Tina, però, non perderà occasione per attaccare la donna, a cui proprio non riesce a credere. Tra le due, infatti, ci sarà un diverbio piuttosto animato. Mario Verona manderà via una ragazza nuova venuta per lui, invece approfondirà la conoscenza con le due che già stava frequentando.