La puntata del 14 marzo di Uomini e Donne è cominciata con una scena davvero esilarante. Barbara De Santi ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere, venuto in trasmissione per conoscerla. Quest’ultimo, però, ha fatto un ingresso alquanto indimenticabile, in quanto è caduto. Successivamente, poi, si è parlato di Angelo e Tiziana Riccardi, ed è scoppiato il caos a causa di Tina Cipollari.

La caduta del cavaliere per Barbara a Uomini e Donne

Nella puntata del 14 marzo di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha conosciuto Giovanni. Maria De Filippi ha invitato il nuovo cavaliere ad entrare in studio ma, quest’ultimo, è caduto durante la passerella. I presenti si sono dapprima spaventati e, successivamente, una volta appurato che non si fosse fatto nulla di grave, sono scoppiati a ridere.

Il nuovo arrivato, comunque, è sembrato molto preso da Barbara, sta di fatto che ha ammesso che lei gli ha fatto rinascere la voglia di avere una donna accanto. Il protagonista ha iniziato a citare anche delle poesie e, in men che non si dica, Tina lo ha preso in giro. Successivamente, poi, si è parlato di altre coppie. Ernesto Russo sta conoscendo una nuova dama, con la quale sembra si stia trovando decisamente bene. Al momento, però, tra loro non c’è stato nessun approccio fisico.

Bufera contro Tiziana a UeD

L’attenzione, poi, si è focalizzata su Tiziana ed Angelo. Quest’ultimo ha detto di essere molto preso dalla dama, mentre lei ha fatto un discorso un po’ contraddittorio. Tiziana ha esordito dicendo di reputare Angelo l’uomo perfetto, tuttavia, non riesce a lasciarsi andare. Tina, allora, l’ha pesantemente attaccata dicendo di non reputarla sincera. La donna si è difesa dicendo di voler davvero trovare l’amore a UeD, anche perché per venire in studio fa anche dei sacrifici al lavoro.

Lei è una collaboratrice domestica, e quando viene a registrare rinuncia ad andare a pulire delle case e, di conseguenza, non viene pagata e le si accumulano anche tante cose. da fare. Inoltre, ha anche detto di avere poco tempo per uscire con gli uomini, in questo caso Angelo, in quanto lavora troppo. Tina, però, non ha creduto molto a questa versione da piccola fiammiferaia. L’opinionista, infatti, l’ha attaccata e poi ha mostrato delle foto prese dai social di lei in cui si trova in palestra. A quanto pare, non è vero che non ha tempo. Dinanzi questa gaffe la donna ha chiesto di uscire dallo studio.