Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, martedì 12 marzo, è stata effettuata, finalmente, la scelta di Brando Ephrikian. Dopo tantissime settimane di attesa, infatti, il ragazzo si è deciso a chiudere il suo percorso decidendo chi tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto portare con sé al di fuori. Ma quando andrà in onda il tutto? Ecco tutti i dettagli.

Dettagli sulla scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne

Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Essa si sarebbe dovuta registrare la scorsa settimana, ma Brando ha improvvisamente lasciato lo studio facendo rimanere le corteggiatrici totalmente spiazzate. Per fortuna, però, alla fine il giovane si è deciso, e ieri ha comunicato alla fortunata la sua decisione. Il tronista ha deciso di abbandonare la trasmissione insieme a Raffaella Scuotto, la quale gli ha risposto di sì.

I presenti sono rimasti senza parole, in quanto tutti si aspettavano che propendesse per Beatriz D’Orsi. Quest’ultima ovviamente, è rimasta malissimo, ma alla fine si è comportata in maniera decisamente matura facendo un discorso molto bello e augurando il meglio al ragazzo. Secondo le anticipazioni riportare da Lorenzo pugnaloni si è trattato di un momento decisamente toccante, ma quando andrà in onda tutto ciò su Canale 5?

Quando andrà in onda la scelta su Canale 5

Per quanto riguarda la messa in onda della scelta di Brando a Uomini e Donne, il pubblico deve pazientare ancora un po’ di tempo. Ricordiamo, infatti, che prima della registrazione contenente la scelta ne devono andare in onda altre 3. Facendo alcuni calcoli, dunque, la registrazione di ieri dovrebbe essere trasmessa durante la settimana che inizia da lunedì 25 marzo.

Nel frattempo, i telespettatori dovranno assistere a tutte le peripezie che sono accadute al tronista e alle sue corteggiatrici prima del lieto epilogo. In particolare, devono andare in onda le puntate in cui Beatriz e Raffaella non si presenteranno in studio, e lui le manderà a chiamare dicendo di essere pronto alla scelta. Poi quelle in cui tutto sarà pronto per il momento conclusivo, ma Brando andrà via e, infine, altre puntate in cui il tronista sarà totalmente assente, in quanto in preparazione per la scelta.