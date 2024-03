Giovedì 7 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale doveva esserci la scelta di Brando Ephrikian. Nella precedente registrazione, infatti, il tronista aveva annunciato di essere giunto ad una decisione, pertanto, la redazione si è messa all’opera per organizzare il tutto per il fatidico momento conclusivo del suo percorso. Peccato, però, che proprio nel momento in cui le due corteggiatrici sono entrate, pronte per assistere all’evento, lui si sia tirato indietro. Si tratta di un fatto epico mai accaduto prima a Uomini e Donne. Vediamo, dunque, quali sono state le reazioni e quando ci sarà la scelta.

Salta all’ultimo la scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne

Dopo che Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi non si sono presentate in studio in quanto furiose con Brando Ephrikian, lui le ha fatte andare a chiamare dalla redazione informandole circa il fatto che fosse giunto ad una scelta. Il tutto, però, è apparso alquanto forzato, forse proprio dalla pressione fatta dalle due ragazze. Proprio per tale motivo, al momento clou, Brando è andato improvvisamente via.

Nella registrazione di ieri tutto era pronto per la scelta, sedie rosse, corteggiatrici agghindate, ospiti in studio, tra cui Cristian Forti e Valentina Pesaresi. Gemma Galgani aveva anche scritto delle righe per Brando a conclusione del suo percorso. Dopo la messa in onda dei best moments e l’ingresso delle due dame, però, Brando ha avuto un crollo. Il ragazzo ha detto di non essere più sicuro della scelta. Per tale ragione, è scappato via dallo studio lasciando le due corteggiatrici di sasso.

Reazioni, e quando ci sarà la scelta

Cosa succederà, dunque, adesso al trono di Brando? Il ragazzo farà oppure no la sua scelta? Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, pare che Brando abbia dichiarato di voler trascorrere una giornata intera con entrambe le corteggiatrici, per poi compiere la sua scelta. Ad ogni modo, la decisione inattesa di Ephrikian ha scosso molto le due ragazze, specie Beatriz. Quest’ultima, infatti, è scoppiata in un forte pianto, mentre certamente Raffaella sarà stata più ironica considerando il suo carattere più impetuoso.

Ad ogni modo, a meno che non ci siano altri colpi di scena inaspettati, pare proprio che Brando Ephrikian compirà la sua scelta nella prossima registrazione. Essa sembra sia prevista per lunedì 11 marzo. In questi giorni, dunque, ci saranno le esterne giornaliere che, si spera, condurranno il tronista verso una decisione definitiva.