I gossip che riguardano Uomini e Donne continuano ad essere sempre molti. Oltre a tutto quello che accade nel corso delle varie, puntate, che è già tanta roba, proprio come quanto accaduto oggi, ci sono delle notizie che circolano in rete e sul web. In queste ore, infatti, sono trapelate due novità piuttosto interessanti che riguardano alcuni protagonisti di questa edizione del talk show. Ecco cosa è emerso.

Segnalazione su di una coppia nata a UeD, c’entra Temptation Island

Nel corso dell’edizione di quest’anno sono svariate le coppie che hanno lasciato Uomini e Donne insieme convinte di poter coronare il loro sogno d’amore. Ad ogni modo, pare che ce ne sia una in particolare che non avrebbe proprio intenzioni super oneste e sincere. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha diffuso una segnalazione nella quale ha affermato che ci sono due persone, uscite da poco da UeD, che starebbero facendo di tutto per poter prendere parte a Temptation Island.

Nello specifico, pare che soprattutto lei stia facendo il possibile per cercare di guadagnarsi un posto nel cast della prossima edizione del reality show incentrato sulle tentazioni, ma non è tutto. Sembrerebbe, addirittura, che nel caso in cui non dovesse riuscire nel suo intento, arriverà addirittura a lasciare il suo compagno poiché, in realtà, non sarebbe realmente interessata ad avere una storia con lui. Amedeo non ha voluto rivelare l’identità di questa coppia, almeno per il momento, ma a breve potrebbero essere sganciati nuovi indizi.

Mario Cusitore “corteggia” una dama di Uomini e Donne?

L’altro gossip, invece, riguarda Mario Cusitore. Adesso che il suo percorso all’interno di Uomini e Donne si è concluso, il ragazzo è libero di viversi alla luce del sole quello che, molto probabilmente, in questi mesi ha fatto nell’ombra, sempre stando alle segnalazioni trapelate sul suo conto. Proprio per tale ragione, il ragazzo ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti un po’ spiazzati, ovvero, ha subito cominciato a seguire sui social la dama del Trono Over Asmaa Fares.

Ricordiamo che la donna a breve uscirà dalla trasmissione con Cristiano Lo Zupone, ma sulla loro relazione ci credono veramente in pochi. Secondo molti, dunque, con questo gesto, Mario avrebbe dimostrato, per l’ennesima volta, di non averci mai tenuto ad Ida Platano e di essere già pronto a voltare pagina aprendo nuovi capitoli della sua vita. Sarà davvero così?