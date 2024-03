I film vincitori dell’edizione 2024 degli Oscar® stanno per sbarcare su Sky Cinema e sulla piattaforma streaming NOW. Tra i capolavori cinematografici premiati figurano ‘Oppenheimer‘, un thriller epico che si è aggiudicato ben sette statuette, tra cui Miglior Film, e ‘Barbie‘ che è stato premiato con l’Oscar® alla Miglior Canzone Originale.

Vincitori degli Oscar® 2024 su Sky Cinema e NOW

Lunedì 29 Aprile sbarcherà su Sky Cinema e in streaming su NOW il campione del prestigioso riconoscimento, Oppenheimer. Il film emergente della 96° edizione degli Oscar® ha conseguito sette statuette, tra cui quella per il Miglior Film. Alla regia, l’acclamato Christopher Nolan che ha vinto l’Oscar® per la Miglior Regia, con Cillian Murphy acclamato come Miglior Attore Protagonista e Robert Downey Jr. come Miglior Attore non Protagonista. Il film si è ulteriormente distinto per la Miglior Fotografia, il Miglior Montaggio e la Miglior Colonna Sonora.

Il 22 Aprile, invece, vi sarà l’arrivo di Barbie, il film campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures. Alla regia, la talentuosa Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken. Il film è vincitore dell’Oscar® alla Miglior Canzone Originale con “What Was I Made For?”. Oltre a questi titoli, sarà disponibile una collezione on demand dedicata agli Oscar® con più di 120 film vincitori delle edizioni passate.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dalle pellicole più recenti ai capolavori indimenticabili come “Green Book”, “Il Gladiatore”, “Room”, “Manchester By The Sea”, “Top Gun”, “Il Mago di Oz” e molti altri ancora. Da segnalare infine, la già disponibilità su Sky Primafila di “Anatomia di una Caduta“, premiato per la Miglior Sceneggiatura Originale. Non ultimo, il 19 Marzo arriverà “Povere Creature!” con un’interpretazione Oscar® di Emma Stone per la Miglior Attrice Protagonista, e vincitore dell’Oscar® per i Migliori Costumi, il Trucco e Acconciatura e la Miglior Scenografia.