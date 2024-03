Le anticipazioni della settimana che va dall’11 al 15 marzo di Uomini e Donne rivelano che al Trono Classico non mancheranno i colpi di scena. Tra di essi ci sarà una decisione inaspettata presa da Brando Ephrikian, ma anche l’arrivo di un nuovo tronista. Ecco tutto quello che succederà.

Beando Ephrikian fa una richiesta a Maria De Filippi a UeD

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che Brando Ephrikian discuterà animatamente con Raffaella Scuotto. Quest’ultima deciderà addirittura di abbandonare lo studio nel momento in cui vedrà il tronista chiedere di ballare con Beatriz D’Orsi. La napoletana rimarrà molto male, al punto che andrà via. Brando, di conseguenza, discuterà con alcuni presenti in studio e, alla fine, deciderà di uscire anche lui. Prima di farlo, però, paleserà a Maria De Filippi l’eventualità di prendersi una settimana di pausa dal trono.

Successivamente, poi, il tronista presenzierà in una nuova puntata, ma le due corteggiatrici no. Brando, così, rimarrà da solo e, malgrado non sembrerà essere particolarmente affranto dalla decisione delle due ragazze, chiederà alla redazione di mandarle a chiamare per poter fare la scelta, ma anche in questo caso ci saranno dei colpi di scena. Ida Platano, invece, manderà un biglietto a Mario Cusitore per chiedergli di ritornare in puntata. Lui accetterà e tornerà a corteggiarla. La tronista uscirà sia con Pierpaolo, sia con Daniele, e di quest’ultimo dirà di reputarlo troppo piccolo, tuttavia, vorrà comunque continuare ad uscirci.

Ecco chi è il nuovo tronista, e spoiler Trono Over Uomini e Donne

In studio, poi, ci sarà spazio per la presentazione del nuovo tronista. Lui si chiama Daniele, ha 33 anni e viene da Napoli. Gli ultimi sei anni della sua vita li ha trascorsi a New York, ma adesso ha deciso di rientrare nella sua città dove ha continuato la carriera nella moda, che pratica da 10 anni.

Passando alle vicende del Trono Over, invece, di loro si parlerà un po’ meno, in quanto molto tempo verrà dedicato a Beando e alla sua imminente, si spera, scelta. Ad ogni modo, ad essere chiamato in causa sarà soprattutto Ernesto Russo. Quest’ultimo ha fatto la pace con Barbara De Santi, ma i due hanno dichiarato di voler rimanere solo amici in quanto non sono fatti per stare insieme. Per lui scenderanno due nuove dame, e lui accetterà di tenerne una soltanto. Inoltre, bisognerà vedere anche quali saranno gli sviluppi per Mario Verona, che tanto ha conquistato il parterre femminile della trasmissione. Per Gemma Galgani, infine, arriverà un nuovo cavaliere, e i due inizieranno la conoscenza.