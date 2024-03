Canale 5 e Mediaset Infinity si preparano a offrire un palinsesto ricco di Champions League il 12 e 13 marzo. Partendo con il ritorno degli ottavi di finale tra Barcellona e Napoli, la copertura includerà anche anticipazioni, commenti e post-partita diretti da una formazione di esperti calcistici. Per i tifosi che non vogliono perdere neanche un minuto, ci saranno anche le dirette streaming di altre partite degli ottavi e sintesi significative.

Programmazione Mediaset Champions League: calendario partite

Il 12 marzo, su Canale 5, alle ore 21:00, verrà trasmesso il match di Champions League valido per il ritorno degli ottavi di finale “Barcellona-Napoli“. La stessa gara verrà resa disponibile in diretta streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.

L’incontro si terrà presso il Camp Nou di Barcellona, vedendo fronteggiarsi la squadra spagnola di Xavi e quella azzurra di Francesco Calzona. Il risultato dell’andata è stato un pareggio per 1-1. La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin. A fare da preludio alla partita, una trasmissione prepartita su Mediaset Infinity, condotta da Benedetta Radaelli, con Cristian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini in qualità di ospiti in studio.

Dopo il match, su Canale 5 ci sarà una corposa post-partita, guidata da Alberto Brandi, con la partecipazione di Cristian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. Saranno presentate immagini, highlights e gol relativi all’altro ottavo di finale in programma: “Arsenal-Porto“.

Per non perdere nulla della Champions, anche i restanti due match degli ottavi di finale – “Arsenal-Porto” il 12 marzo ed “Eindhoven-Borussia Dortmund” il 13 marzo – saranno trasmessi in diretta streaming su Mediaset Infinity. L’opzione Diretta Champions offrirà la possibilità di vedere tutti i gol in tempo reale.

Il 13 marzo, sulla stessa piattaforma, verrà mostrata un’ampia sintesi di “Atletico Madrid-Inter“, con un programma condotto da Benedetta Radaelli, insieme a Giuseppe Incocciati, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco.