Muschio Selvaggio, un noto podcast che ha visto recentemente i suoi conduttori, Fedez e Luis Sal, coinvolti in una disputa legale, sta arrivando alla fine. La complessità della situazione giudiziaria attuale e gli strascichi di un’ostilità palpabile hanno reso la continuazione di questa avventura podcastica insostenibile. Come si svilupperanno le cose?

Il podcast Muschio Selvaggio arriva al termine

Muschio Selvaggio, noto podcast che ha portato a un conflitto legale tra Fedez e Luis Sal, segna oggi la sua fine, almeno per quanto riguarda il rilascio di nuovi episodi. Da questo punto in poi, solo le tre puntate già registrate saranno trasmesse e poi le attività si interromperanno. Secondo quanto dichiarato da Fedez, la situazione sta diventando insostenibile sia per lui che per gli altri membri del team, rendendo non sensata la prosecuzione del lavoro.

Mr Marra, che aveva rimpiazzato Luis Sal come co-conduttore al fianco di Fedez, non si è voluto soffermare troppo sulla questione legale in corso, asserendo che aspetteranno la decisione dell’altra parte e dei giudici. Nonostante sia circolata notizia dell’esito del contenzioso, la questione non è ancora risolta. Qualche giorno fa, il Tribunale di Milano aveva decretato un verdetto a favore dello youtuber Luis Sal, garantendogli il diritto di acquisire le quote di Muschio Selvaggio appartenenti a Fedez e di diventare l’unico proprietario del podcast.

Nonostante ciò, Fedez ha dichiarato che il procedimento legale che deciderà definitivamente sulla questione non ha ancora avuto inizio e che la sua partecipazione nel podcast non è stata esclusa. Tuttavia, le sue quote sono state temporaneamente bloccate, con un custode nominato dal giudice per gestirle nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l.