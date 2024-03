Come ogni lunedì, torna anche oggi, 11 marzo 2024, il consueto appuntamento con il daytime di Amici 23. Una puntata che arriva dopo l’ufficialità dei concorrenti che sono riusciti a conquistare la maglia d’oro. Nahaze e Kia sono state ufficialmente eliminate, proprio ad un passo dal serale e in studio abbiamo visto anche il grande ritorno inaspettato di Mew. Ma che cosa sarà successo in questo nuovo daytime tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Saranno presentate tutte le squadre? D’altronde già domenica abbiamo visto la prima: quella formata da Zerbi e Celentano con Petit, Holden, Marisol e Dustin. Vedremo le reazioni delle due cantanti che hanno dovuto abbandonare la scuola e che, probabilmente, si ripresenteranno ai prossimi casting? Andiamo a vedere tutto quello che è successo durante il daily di oggi.

Amici 23, le squadre del serale

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio si è aperta con la continuazione di quanto accaduto in studio durante l’appuntamento domenicale. Ci eravamo lasciati con l’inizio della presentazioni delle squadre. In questo daytime, dopo aver visto la squadra Zerbi – Celentano, sono state presentati gli altri due team del serale.

La squadra Cucca – Lo

Si è ripartiti dunque dalle squadra Cucca – Lo (Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo). La prima ad esibirsi è stata Lucia, presentata dal suo professore al direttore artistico del serale come una ballerina versatile e con un bel movimento, con One and only, ballato insieme a Sebastian Melo. Sarah non ha cantato perché si è esibita molte volte nel corso della puntata. E’ stata quindi la volta di Sofia. Emanuel l’ha definita il suo orgoglio perché non c’è una parte del suo corpo che non balla. Successivamente è stato il turno di Mida. Per la Cuccarini una delle persone che più sa accendere lo studio, che si è messo in gioco sempre e che sicuramente avrà futuro nel momento della musica. Mida ha cantato El talisman.

Kumo non ha ballato ma è stato presentato come un ballerino hip hop, stiloso e personale. Secondo Emanuel di Kumo c’è solo Kumo. A ballare è stato quindi Nicholas per cui Lo ha stravolto ogni piano ed ha seguito l’istinto. Secondo lui ha fatto dei passi da gigante e continuerà a dare il meglio anche al serale. Ha danzato Bella senz’anima con Elena D’Amario.

La squadra Pettinelli – Todaro

In studio è stata poi presentata la terza ed ultima squadra del serale: quella formata dalla Pettinelli e da Todaro. Per Anna la sua squadra è basata sull’emozione. Ayle e Lil Jolie non hanno cantato perché si sono esibiti più volte nel corso della puntata. La Pettinelli però ha voluto spendere alcune parole a tal proposito. Per lei Lil Jolie è una cantautrice in via di estinzione. Ha grandi aspettative sull’allieva al serale. Si differenzia da tutti ed è certa che saprà dare il meglio. Raimondo ha preferito non far ballare Gaia per via dell’infortunio. Ha spiegato di averla scelta perché è una persona speciale e, di conseguenza, anche una ballerina speciale. La sua preparazione tecnica è importante, è versatile e fa qualsiasi cosa.

Todaro è passato a presentare Giovanni che ha danzato parecchio in puntata. Per il prof è un latinista, un valore aggiunto, che darà spettacolo sul palco del serale. Ha carisma e personalità. Anna Pettinelli ha voluto dire delle cose anche su Ayle, per lei genio e sregolatezza. Ogni tanto si perde e per questo bisogna indirizzarlo sul binario giusto. Infine, è stata la volta di Martina che secondo la Pettinelli è unica e ti porta nel suo mondo. Con lei accetterà qualsiasi guanto di sfida. Con una voce come la sua avrà parecchie responsabilità. L’allieva si è esibita con Mercy.

Le parole del direttore artistico

Il direttore artistico ha voluto fare i complimenti a tutti gli allievi e i professori per il fatto. Stephane ha detto che l’idea è quella di costruire degli universi intorno a quelle che sono le loro responsabilità. I ragazzi potranno offrire un grande spettacolo al pubblico che è fedele e presente per loro.

Nahaze potrà tornare ai casting

Anna Pettinelli ha fatto rientrare in studio Nahaze. La professoressa ha detto che è straordinaria e se ne avrà voglia potrà tornare ai casting il prossimo anno. Crede che Natalie meriti questa opportunità. Nahaze ha detto che il percorso è stato bellissimo ed è rimasta molto dispiaciuta per essersi demoralizzata molto dopo il compito. Per la Pettinelli la cantante vale molto. Vedremo Nahaze nella prossima edizione di Amici insieme a Kia?

Tutta la felicità degli allievi

A fine daytime è stata mostrata tutta la gioia degli allievi al serale che finalmente sono apparsi felici e si sono tolti di dosso un po’ di tensione vissuta in queste ultime settimane.

Mew saluta i suoi compagni

In sala relax è arrivata anche Mew a salutare tutti i suoi ex compagni di scuola. Tanti gli abbracci. Mew ha detto che è stato bellissimo tornare, si è emozionata molto e le è piaciuto rivedere tutti i suoi amici. La cantautrice ha spiegato che segue sempre i suoi compagni ed è molto contenta di vederli al serale.

Anticipazione daytime di domani

Attenzione perché nel corso del daytime è stata data un’anticipazione rispetto a quello che vedremo nella prossima puntata. Che cosa si è visto nello spoiler? Zerbi e la Celentano in studio che commentavano gli allievi delle altre squadre dicendo il perché non gli apprezzano. Tra i nomi: Ayle, Kumo, Sofia e Nicholas. Su quest’ultimo la maestra spera che possa fare dei passi a due al serale. Ma come mai i due professori hanno fatto questi commenti sugli allievi delle altre squadre? Non ci resta che attendere domani per scoprirlo…