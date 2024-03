C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, continua a mantenere il suo appeal nei confronti del pubblico italiano. Il people show, che offre storie di vita comune, storie d’amore, dramma e tradimento, si riconferma come uno dei programmi più amati.

Ospiti C’è Posta Per Te sabato 9 marzo 2024

Stasera, sabato 9 marzo 2024, alle ore 21.30 verrà trasmessa l’ottava puntata del people show del sabato sera, ricco di sorprese ed emozioni. Il programma dona al pubblico di Canale 5 un ampio spettro di storie, tratte dalla vita comune e raccontate dalla popolare presentatrice. Storie d’amore, tradimenti, ritorni di fiamma, ma anche drammi che lasciano un segno indelebile nella vita. Il fascino di “C’è posta per te” risiede in questo caleidoscopio di emozioni che settimana dopo settimana cattura milioni di italiani.

Con le sue storie, il programma si conferma come uno dei più amati, rivelando sentimenti e conflitti familiari e agendo come specchio in cui molti spettatori si riconoscono. Per l’ottava puntata di stasera, gli ospiti in studio saranno i campioni della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Nessun ospite contribuisce al successo dello show tanto quanto la sua incredibile popolarità. “C’è posta per te” di Maria De Filippi continua ad affermarsi come il programma più visto del sabato sera, registrando ascolti record ogni settimana.

L’ultima puntata, andata in onda il 2 marzo, ha attratto 4.665.000 spettatori con uno share del 30.1%, dato in linea con gli ascolti delle precedenti puntate. Questi numeri testimoniano come il people show non stanchi mai e non deluda mai il suo vasto pubblico di affezionati. Gli ascolti registrati per le precedenti puntate sono i seguenti: 24 febbraio 2024: 4.659.000 con il 31% di share; 17 febbraio 2024: 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%; 3 febbraio 2024: 4.655.000 telespettatori con uno share 30,51%; 24 gennaio 2024: 4.697.000 spettatori con il 30,44%; 20 gennaio 2024: con 4.655.000 telespettatori e il 30,5% 13 gennaio 2024: 4,7 milioni di spettatori con uno share del 31,1%.