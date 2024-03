Il rapporto che si è venuto a creare tra Anita Olivieri e Alessio Falsone sta generando molto sgomento sia dentro sia fuori la casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi, infatti, in queste ore ha sentito il bisogno di dire la sua. Confrontandosi con Letizia Petris, la donna ha svelato quello che pensa, e non ha potuto fare a meno di mettere in dubbio la situazione.

I dubbi di Beatrice Luzzi sul rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri

Beatrice Luzzi non sembra essere molto propensa a credere a questo rapporto che si è venuto a creare, in maniera così improvvisa, tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, che stanotte sono stati in suite. Prima di dire la sua, però, la donna ha chiesto a Letizia che cosa pensasse. La Petris ha ammesso di credere al legame che si è venuto a creare tra i due. In loro rivede un po’ quello che è accaduto tra lei e Paolo Masella.

Dinanzi queste parole, però, Beatrice l’ha subito bloccata dicendo che la storia tra loro sia nata in maniera decisamente più graduale, mentre per Alessio e Anita le cose sono andate in modo del tutto diverso. Proprio la rapidità con la quale i due sembrano aver perso la testa l’uno per l’altra pare non quadri all’attrice. Secondo il suo punto di vista, infatti, Alessio sarebbe un grande giocatore e un piacione. Di questo ne è convinta anche Letizia, solo che lei crede al reale interesse di lui nei riguardi di Anita.

La Luzzi accusa Anita di comportarsi male con Edoardo al GF

Nel proseguire il dibattito, poi, Beatrice Luzzi è entrata un po’ più nello specifico, ed ha attaccato Anita Olivieri. Secondo il suo punto di vista, infatti, è molto strano che la ragazza, che si è sempre dichiarata impegnata in questi sei mesi di esperienza, adesso improvvisamente si dimostri così presa da Alessio, ma non solo. L’avvicinamento tra i due è avvenuto anche poco dopo che Edoardo Sanson ha trovato il coraggio di fare una sorpresa alla sua “fidanzata”.

Proprio per tale ragione, Beatrice non è convinta di questo rapporto che si è venuta a creare all’interno della casa, reputando il tutto un po’ come una mossa strategica in vista della finale. Inoltre, l’attrice ha anche accusato la Olivieri di essersi comportata molto male nei riguardi della persona che ha al di fuori. Lei, infatti, al suo posto, non avrebbe certamente agito in questo modo.