A Uomini e Donne Cristiano proprio non riesce a capacitarsi che Giulia possa conoscere altri uomini, sta di fatto che le discussioni sono continuate a lungo anche nella puntata di oggi. Successivamente, poi, si è passati a Gemma Galgani, la quale ha finalmente conosciuto un nuovo cavaliere, ma non solo. Ecco tutto quello che è successo.

Tina mette in croce lo spasimante di Gemma, scatta la censura a UeD

La puntata del 10 maggio di Uomini e Donne è cominciata con Giulia che ha avuto la possibilità di conoscere due nuovi cavalieri, venuti nel programma per lei. La donna li ha ascoltati e, alla fine, ha deciso di dare loro una chance, in modo da gettarsi finalmente alle spalle il capitolo Cristiano. Quest’ultimo, però, non è sembrato intenzionato a lasciare in pace la donna, sta di fatto che si è intromesso di continuo accusandola di essere riuscita a raggiungere il suo scopo, ovvero, conoscere altri uomini. Gli opinionisti lo hanno fortemente criticato.

A seguire, è stata la volta di Gemma Galgani. Per lei è giunto un nuovo cavaliere che, ovviamente, è stato messo in croce da Tina Cipollari. La donna ha cominciato a fare una sfilza di domande al cavaliere cercando di indagare sulla sua sfera finanziaria e intima. Maria De Filippi ha provato a placare la donna, spegnendole anche il microfono, ma questo non le ha impedito di fare le sue domande pungenti. Il cavaliere, però, è apparso felice di soddisfare le curiosità dell’opinionista, sta di fatto che ha ammesso di essere ancora molto “attivo” sotto tutti i punti di vista.

Tina contro Tiziana a Uomini e Donne per le foto osé, Barbara contro Ernesto

Fabio, Tiziana e Jasna, poi, si sono accomodati al centro studio per raccontare delle loro uscite. Il racconto del cavaliere è stato ben diverso da quello delle due donne. Se fosse stato per lui, infatti, le conoscenze sarebbero continuate, ma entrambe le dame lo hanno pesantemente criticato dicendogli di essere troppo egoriferito e logorroico, cosa che ha dato loro l’impressione che non fosse affatto interessato alla conoscenza. Durante il blocco, ovviamente, non sono mancate le stoccate di Tina contro Tiziana, con tanto di cellulare alla mano per mostrare a tutti le foto un po’ osé della donna. Ad ogni modo, entrambe le frequentazioni sono state interrotte.

Altro momento degno di nota ha riguardato Ernesto Russo e Barbara De Santi. La dama si è intromessa nella frequentazione tra il cavaliere ed Elisa ed ha ammesso di essere convinta che lui sia ancora interessato a lei. Il motivo risiede nel fatto che sui social lui continua a mandarle delle frecciatine. Il cavaliere ha smentito ed ha detto di non pensare minimamente alla De Santi, semplicemente è un giocherellone, quindi gli piace mantenere rapporti cordiali con le persone. Ad un certo punto, poi, è intervenuta anche Cristian Tenuta, la quale ha accusato Barbara di essere rimasta ancora scottata per la delusione subita da Ernesto. Le due donne hanno avuto una discussione piuttosto acceda. Anche Elisa è apparsa davvero stufa delle continue ingerenze di Barbara.